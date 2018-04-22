Признаки проблем со здоровьем, которые написаны на лице

В начале весны у большинства людей все существующие проблемы со здоровьем начинают вылезать наружу, будто подснежники пробиваясь сквозь снег. Авитаминоз делает нас вялыми, непродуманный баланс в рационе добавляет апатии, немотивированной злости и проблем с восприятием информации. По счастью, подавляющую часть вышеописанных неприятностей можно вовремя увидеть самостоятельно. Просто взгляните в зеркало и ваше лицо расскажет, что нужно делать прямо сейчас.

Кровь из десен

Проблема: витамин С Решение: фрукты и овощи

Средневековых моряков нещадно терзала цинга, пока врачи не поняли, что болезнь исходит от недостатка витамина С. В конце зимы та же проблема может нарисоваться и у вполне сухопутных тружеников клавиатуры и монитора: слишком много алкоголя и слишком мало витаминов приводят к кровоточению десен, что чревато и более серьезными проблемами. Если уж вы довели себя до такого состояния, то выбираться из него следует стремительно. Цитрусовые и красный перец станут настоящей панацеей.

Прыщи

Проблема: печень Решение: кофеин

Появление прыщей у человека за 20 должно вызывать опасение. Доктор Найтсбридж из колледжа Розуэлла говорит, что прыщи на лбу вполне могут свидетельствовать о проблемах с печенью и пищеварением. 2 литра воды в день помогут вам избавиться от токсинов; кофеин и зеленые листовые овощи также будут способствовать лучшему самочувствию.

Белая кожа губ Проблема: железо Решение: красное мясо

Вас считают замкнутым и мрачным человеком? Возможно потому, что ваши губы бледны и постоянно сжаты. А это, в свою очередь, сигнализирует о серьезном дефиците железа в организме. Отсюда же и сниженное артериальное давление, и регулярные простуды. Забудьте о дурацких попытках стать вегетарианцем и начинайте есть красное мясо.

Морщины на лбу Проблема: пищеварение Решение: вода

Горизонтальные морщины появляются у нас не только из-за сторонних проблем. Очень часто они могут стать лишь указующим признаком проблем с пищеварением. Попробуйте каждое утро выпивать стакан теплой воды с лимоном — должно помочь.

Зудящие уши Проблема: витамин D Решение: солярий и весна

Это странное ощущение частенько возникает в самом конце зимы. Псориазом и экземой организм реагирует на недостаток витамина D, который еще прозвали «солнечным витамином». Постарайтесь бывать в солярии: сеансов по 3-5 минут три раза в неделю будет достаточно.

Сухие волосы

Проблема: витамин В7 Решение: прекратить диеты

Недостаток биотина (он же — витамин В7) приводит к многочисленным проблемам с волосами. Перхоть, сухость, ломкость — неприятно, правда? Между тем, решить все эти сложности можно довольно просто. Обеспечьте постоянное присутствие на столе рыбы, овощей, фруктов, грибов и фасоли. Мысли о диетах отправьте подальше, никакая диета вам все равно не поможет, а только навредит.

Опухшее лицо

Проблема: йод Решение: йодированная соль

Неприятности со щитовидкой испытывают очень многие жители России — сказывается нехватка йода. Надоело лицезреть в зеркале вечно припухшее лицо? Замените обычную соль йодированной и постарайтесь есть побольше морепродуктов.

Бледная кожа

Проблема: витамин В12 Решение: морепродукты

Слишком бледная кожа может свидетельствовать лишь о двух вещах: либо вы вампир, либо вам серьезно не хватает витамина В12. И если кровь по ночам пить не тянет совсем, то стоит просто скорректировать свой основной рацион. Попробуйте увеличить количество морепродуктов и мяса в ежедневном рационе и посмотрите, что выйдет.