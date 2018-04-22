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Сколько раз в неделю можно есть овсянку
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Сколько раз в неделю можно есть овсянку 

Умная 1 час назад
Фото: Умная
Традиционное мнение большинства наших соотечественников об овсяной каше — невкусно, но полезно. Некоторые последователи здорового образа жизни рекомендуют питаться овсянкой чуть ли не ежедневно три раза в день. При этом многие ссылаются на англичан — мол, они уже столетиями едят овсянку регулярно и ничего, кроме пользы им это не приносит. Давайте вместе разберемся, сколько же раз в неделю можно есть овсянку.
Плюсы овсянки
Без сомнения, овес — богатейший источник клетчатки, столь необходимой для нормального пищеварения. Пищевые волокна способствуют очищению, поскольку связывают токсины и канцерогены и выводят их из организма. Клетчатка положительно влияет на работу кишечника, на рост дружественной микрофлоры, необходимой для укрепления иммунитета. Она помогает снижать уровень холестерина и сахара в крови, улучшает усвоение пищи, облегчает работу поджелудочной железы, желчного пузыря и печени.
При заболеваниях желудочно-кишечного тракта практически по всех случаях назначается диета с включением овсяной каши. Овсянка обволакивает слизистую, препятствует ее повреждениям и помогает восстановлению. Если у человека имеется повышенная кислотность желудочного сока, каша вполне способна нормализовать этот показатель.
Кроме этого, в каше содержится длиннейший перечень полезных витаминов и микроэлементов — калий, марганец, витамины А, В, Е, аминокислоты, медленные углеводы и т.д.
Список плюсов очень внушительный, после его изучения хочется немедленно заменить все завтраки на овсяную кашу. Но не стоит торопиться.
Минусы овсянки
Минус № 1. В любых овсяных хлопьях или крупе содержится фитиновая кислота. Ее вред в том, что она вымывает из костной ткани кальций. Несмотря на то, что кальций есть и в самой каше, кислота не дает организму его усваивать. Особенно большой вред фитин может нанести детям, у которых кости еще не полностью сформированы, и пожилым людям.
Минус № 2. В овсянке содержится авенин — особый белок, родственный глютену, который присутствует в большинстве злаков. Некоторым людям он категорически противопоказан, поскольку может вызвать сыпь, слабость, диарею и другие признаки пищевой аллергии. В особо тяжелых случаях развивается такая болезнь, как целиакия. — нарушение пищеварения, вызванное повреждением авенином ворсинок тонкого кишечника. Если вы не уверены в том, что не страдаете непереносимостью глютена, от овсянки лучше отказаться.
«Овсянка, сэр». Полезные советы
Специалисты советуют завтракать овсянкой не чаще одного раза в 2–3 дня, чередуя ее с другими крупами и продуктами. Очень важно то, какая именно крупа используется для приготовления каши. Самая полезная — из цельных зернышек овса, но на ее приготовление требуется довольно много времени, и большая часть потребителей предпочитает каши из хлопьев. Приготовить их можно за несколько минут, просто залив нужное количество хлопьев кипятком. Но вот пользы в такой каше намного меньше, особенно, если в ней дополнительно содержится сахар, кусочки фруктов и другие добавки. Кашу с добавками часто употреблять вообще не рекомендуется — можно набрать лишний вес и испортить кишечник.
А как же англичане? — можете спросить вы. Ну, во-первых, в традиционный английский завтрак овсянка вообще не входит. Обычно в меню присутствуют яйца с ветчиной, тосты с мармеладом, жареные сосиски, томаты. Конечно, англичане кашу едят, но только сваренную из цельных зерен, далеко не каждое утро и не ее одну — к овсянке подается сваренное всмятку яйцо и кусочек бекона.
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