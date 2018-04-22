Диета Анфисы Чеховой

За последнее время внешность Анфисы Чеховой резко изменилась. Артистка явно похудела и помолодела. И, хотя она и утверждала в многочисленных интервью, что не прибегала к диетам и специальным средствам, в своем «Инстаграме» все-таки проговорилась о своем секрете. Оказывается, Анфиса уже два года не ест сахар. В этом, кроме явных плюсов, есть и свои минусы: ее тихо ненавидят официанты в ресторанах, ведь сегодня эту приправу добавляют практически во все блюда.

«Заказ еды в ресторане, иногда проходит мучительно для меня и официантов, потому что, даже в суп, повара умудряются добавлять сахар. А после двух лет сахарного целибата, я чувствую его со страшной силой и распознаю везде», — пожаловалась Чехова. — «Особенно хорошо моя кожа идентифицирует сахар…правда не сразу, а на следующий день. На ней выскакивает большой жирный прыщ, который всем своим видом как бы говорит: 'Помнишь вчерашних креветок в кисло сладком соусе? Так вот, в соусе был не мёд».

По ее словам, найти блюдо без этого компонента достаточно сложно. Но результат стоит пережитых трудностей. Отказавшись от сахара, она приобрела стройность, свежий вид, хорошую кожу, отсутствие вялости, апатии и головных болей.