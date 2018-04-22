10 причин, почему вы не можете сбросить последние 4 кг

Или какие ошибки приводят к тому, что вы застреваете «на плато» в своем похудении

Вы пропускаете приемы пищи

Если вы полагаете, что ускорите метаболизм, начав недоедать, вы ошибаетесь. Все ровно наоборот: именно регулярные приемы пищи позволяют организму не делать запасы. Да и объедаться вам не приходится, если вы не доводите себя до голода.

Вы налегаете только на кардио

Беговая дорожка, эллипс. Постойте, а где ваши силовые тренировки? Чтобы сжигать энергию эффективно, вам нужно больше мышц. И наоборот — только силовые тренировки не будут так эффективны, как оба вида вместе. Ключ к успеху лежит в балансе между кардио и силовыми.

Вы не нагружаете новые мышцы

Повтор одних и тех же упражнений приводит к тому, что мышцы укрепляются и переходят в более экономичный режим. Вам необходимо задействовать те группы мышц, на которые вы раньше не обращали внимание. Пойдите на танцы или смените велосипед на плавание.

Вы пьете калории

Одна бутылка обычной колы на треть состоит из сахара. Алкоголь, газировки, чай и кофе с сахаром, молоко — все они виноваты в том, что вы потребляете калории, не замечая этого.

Вы обезвожены

Помимо того, что вода обеспечивает нормальную скорость метаболизма, она уменьшает чувство голода. Когда ваш организм обезвожен, вы съедаете больше. Каждый раз спрашивайте себя: «Я хочу пить или есть?», когда идете на кухню.

Вы едите слишком много здоровой пищи

Просто потому что ваша еда полезная, не стоит есть ее горстями. Безобидная закуска из авокадо и орехов может неожиданно дать вам излишек калорий. А один стейк из семги превращается за столом в три. Не увлекайтесь количеством еды. Ешьте медленно, и вы наедитесь быстрее.

Вы слишком любите соусы

Майонезы, кетчупы, салатные заправки и соевые соусы — все они не только содержат лишние калории, но и заставляют вас съедать больше пищи. Нет, еда не должна быть невкусной. Но и иметь вкус одного только кетчупа она тоже не должна.

Вы едите продукты с низким содержанием жира

Это маркетинговая ловушка, в которую попадают все потребители. Все обезжиренные продукты имеют менее выраженный вкус, поэтому производители идут на любые ухищрения, чтобы это исправить. Больше сахара, больше соли — все это вы получаете, когда покупаете продукт «с меньшим содержанием жира». Просто ешьте привычные вам продукты в меньшем количестве.

Вы не высыпаетесь

Нарушение сна приводит к изменению гормонального уровня. В результате вы ощущаете себя гораздо более голодной, чем на самом деле.

Вы слишком стараетесь достичь заданного веса

Иметь четкую цель, это хорошо. Но слишком много думать о ней, это непродуктивно. Вы загоняете себя в стресс. А когда вы в стрессе, организм вырабатывает кортизол, вызывающий повышенный аппетит.

Поэтому просто расслабьтесь и вспомните все то хорошее, что вы уже сделали для достижения своей мечты. Выпейте воды, все хорошо.