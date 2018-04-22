5 научных причин почему мы любим вредную еду

На днях американский блогер Майкл Дживонс поставил эксперимент: он в течение недели питался вредной едой из «Макдоналдса» . Для того чтобы не толстеть, он решил придерживаться суточной нормы 5000 калорий и в результате даже похудел на 2 килограмма. Неделя — это, конечно, крайность, но каждый из нас любит раз-другой съесть бургер, запить его колой и закусить картошкой фри. Мы решили разобраться, существуют ли научные причины, объясняющие любовь к фастфуду и сладостям.

Глутамат натрия

В первую очередь фастфуд такой вкусный, поскольку туда добавляются усилители вкуса, а именно глутамат натрия. Впервые он был получен японским химиком Икэдой Кикунаэ, который в 1907 году заметил, что еда, сдобренная водорослями комбу, имеет ярко выраженный вкус. Этот вкус, как выяснил Кикунаэ, возникает в результате присутствия в водорослях глутаминовой кислоты. Спустя год он выделил из нее глутамат натрия, а потом и запатентовал. Сейчас это — одна из самых распространенных пищевых добавок, которую в большом количестве используют при приготовлении фастфуда.

Кстати, любопытно, что название «усилитель вкуса» — на самом деле некорректный перевод от английского «flavor enhancer» — то есть улучшитель и обогатитель вкуса. Сам по себе глутамат натрия не вреден и встречается в натуральном виде, например в сыре, мясе, рыбе, соевом соусе. Вопросы о вредности относятся скорее не к пищевой добавке, а к самой еде. Глутамат есть в фастфуде, сухариках, чипсах, быстрорастворимой лапше, которые не полезны уже сами по себе.

Любовь к сладкому

Съев сладкое, как правило, чувствуешь себя немного радостнее, чем до заветной плитки шоколада. Причина в серотонине — так называемом «гормоне счастья и удовольствия» или «гормоне хорошего настроения». Все продукты, содержащие простые углеводы или моносахар, помогают выработке серотонина. Хотя на самом деле серотонин как таковой в продуктах отсутствует. В них содержится другое — аминокислота триптофан, из которой в организме вырабатывается серотонин. К слову, в выработке серотонина помогает не только сладкое, но и, например, физическая активность и хороший сон.

Цвет и вкус

Да, цвет — еще одна очень важная деталь при выборе продуктов и зачастую часть маркетинговой стратегии при продаже тех или иных продуктов. Цвет влияет на восприятие вкуса, об этом свидетельствует хотя бы богатая палитра красителей, которые используются для производства конфет (возьмем, например, M&M’s, или Skittles, или Smarties). В рамках научного эксперимента людям давали конфеты разных цветов и испытуемые не знали, что они не отличаются по составу. Вторая же часть добровольцев думала, что другой вкус имеют только оранжевые конфеты. В результате, когда испытуемым давали сравнить на вкус красные и зеленые конфеты, первая группа ощущала разницу в два раза чаще, чем вторая. Если добровольцам завязывали глаза, разница исчезала. Оранжевые конфеты одинаково отличали все, участвовавшие в эксперименте.

Другими словами, здесь очень хорошо работает самовнушение: даже если цвет не соответствует вкусу, то мы все равно подсознательно думаем, что оранжевая конфета, например, апельсиновая или цитрусовая. Кроме того, доказана связь не только между цветом продукта и активностью его потребления, но и цветом посуды или упаковки. Например, американские ученые из Корнелльского университета заметили, что если цвет тарелки сочетается с цветом еды, то в результате человек съедает больше.

Привычки

Любовь к сладкому и условно вредной пище зачастую также связана с детскими привычками. Вспомните, как часто в детстве вас вознаграждали за какое-то достижение — хорошую отметку, успехи в танцах или рисовании — вкусностями. Или наоборот — утешали ими, если произошло что-то грустное. Вырастая, мы, помня эту методику, тоже стремимся себя наградить: гамбургером, конфетой, пирожным и так далее. Если нам грустно — мы едим шоколад, потому что помним, что когда-то это было способом сделать ситуацию чуть получше.

Любовь к соленому

Один из самых неприятных моментов в любой диете — это даже не отказ от сладкого, мучного и жирного, а отказ от соли. Потому что без нее еда тут же кажется пресной и несъедобной. Соль важна — она источник натрия. Ионы натрия и хлора поддерживают водный баланс организма и работу мышечных волокон. Также ионы натрия участвуют в передаче импульсов нервной системы. Дефицит этих компонентов может привести к обезвоживанию и вымыванию из организма необходимых микроэлементов. ВОЗ рекомендует потреблять в день максимум 1 500 — 2 300 миллиграмм соли, а это меньше чайной ложки. Мы же на деле едим значительно больше, поскольку соль содержится практически везде: в соусах, кетчупах, копченостях, консервах, сосисках, фастфуде.

Обычно наш организм старается выводить лишнюю соль из организма, но не всегда с этим справляется. Например, если вы стали чаще испытывать жажду, появились одутловатость лица и отечность ног, боль в животе и пояснице, то это первые признаки нарушения водно-солевого баланса, а значит, от каких-то соленостей придется отказаться.