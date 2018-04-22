Сколько чашек кофе можно пить в день

Чашечка крепкого свежесваренного кофе — что может быть лучше? Только еще одна чашечка утром на работе! И еще одна — коллега из соседнего отдела заскочил пообщаться. А потом еще одна — ну никак не удается проснутся. И в обед еще чашечка — работы много, нужно мобилизовать все ресурсы…

Кофе — это отличный природный стимулятор. Природный алкалоид кофеин, содержащийся в нем, оказывает на организм человека возбуждающий эффект, активизирует выработку серотонина и дофамина. Эти гормоны отвечают за чувство удовольствия и снятие стресса, поэтому кофе действительно помогает поднять настроение и взбодриться. По некоторым данным, кофе способен угнетать патогенную микрофлору, снижать аллергические реакции и даже противостоять появлению новообразований. Но избыток кофе может привести к перевозбуждению нервной системы, перегрузке сердца и отрицательно повлиять на желудочно-кишечный тракт.

Так сколько же чашек кофе можно позволить себе в день, не причиняя вреда собственному организму?

Чашка чашке рознь

Для начала нужно определиться с объемом этой самой чашки. Традиционно он составляет от 70 до 100 мл. Но, согласитесь, эстетов, использующих эти миниатюрные сосуды, сейчас практически не осталось. Большинство из нас пьет кофе из обычных чайных чашек, а то и предпочитает бокалы объемом 300-350 мл.

В большинстве исследований, посвященных кофе, под «чашкой» понимается как раз традиционная кофейная посуда, объемом около 100 мл.

Абсолютно безопасная доза, способствующая оздоровлению артерий и немного понижающая давление (вопреки расхожему мнению) — одна чашечка в день.

Две чашки, по мнению ученых, помогают предотвратить возникновение болезни Альцгеймера.

Три чашки могут снизить риск возникновения рака яичников и желчнокаменной болезни. Но как раз с трех чашек в день и начинается зона риска — такое количество кофеина уже вполне способно отрицательно воздействовать на сердечную деятельность.

Четыре чашки — профилактика опухолей полости рта, гортани и такого неприятного заболевания, как диабет. Но в этом случае возрастет опасность возникновения ревматоидного артрита и воспалительных процессов в суставах.

Пять чашек снижают риск заболеваний печени, но повышают вероятность развития остеопороза.

Шесть чашек — это предел. Итогом передозировки может быть синдром раздраженного кишечника, сердечные приступы, гипертонический криз и даже психические расстройства.

Не забудьте про кофеин!

Но, по правде говоря, просто посчитать чашки недостаточно. Для точного результата нужно знать еще и количество кофеина в напитке. Средняя допустимая доза для здорового человека — не более 300 мг ежедневно, так что, зная, сколько его находится в том или ином виде кофе, можно без труда рассчитать дневную норму потребления. Например, в эспрессо содержание кофеина — 80-135 мг, в капучино — 70-80 мг, в кофе натуральной варки домашнего приготовления — 115-175 мг, в растворимом кофе — 65-100 мг. Количество кофеина в напитке можно снизить за счет добавления молока или лимона — кофе не теряет своего вкуса, а его действие становится менее агрессивным.

Как пить кофе правильно

Чтобы без последствий наслаждаться вкусом любимого напитка, стоит запомнить несколько простых правил.

Оптимальный режим употребления — три раза в день небольшими чашечками по 100–120 мл. Если вы предпочитаете латте или капучино, объем чашки можно увеличить.

Не пейте кофе на голодный желудок — это вредно! Лучше делать это сразу после еды или по прошествии некоторого времени. Но не забудьте, что если вы пьете кофе после еды, не стоит сопровождать это мероприятие сладостями — так можно перегрузить желудок.

Чувствительность организма к кофеину снижается при регулярном потреблении кофе, поэтому для истинных кофеманов позволительно количество чашек, находящееся на верхней границе нормы — 5-6 ежедневно.

Последнюю чашечку кофе желательно выпивать за 4-5 часов до сна, иначе возбуждающее действие кофеина может испортить весь ночной отдых.

Употребляйте только натуральный зерновой или молотый кофе. В растворимом нет никаких полезных веществ, а в дешевых сортах состав, как правило, вообще неизвестен. Зато растворимый кофе оказывает очень жесткое воздействие на желудок, особенно если пить его натощак. Есть мнение, что регулярный его прием способен вызвать развитие гастрита. Если уж кофе очень хочется, а наличии только растворимый — сведите норму потребления к одной чашке в день.

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