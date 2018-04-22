Костромичи уже могут полакомиться первой клубникой и арбузами

Костромской центральный рынок постепенно наполняется ароматами лета — на прилавках красуются главные ягоды этого сезона — клубника и арбузы, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

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Именно с летней порой и ассоциируются эти две ягоды, но по какой цене их продают в середине весны?

Как оказалось, 1 килограмм клубники на центральном рынке можно купить за 400 рублей. Большой стакан красных ягод обойдется в 150 рублей.

На арбузы ценник тоже не самый демократичный — 120 рублей за килограмм, и это при том, что ягода сейчас точно не самая сочная.