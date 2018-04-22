Эксперты указали на продукты, которые опасно есть перед сном

Диетологи призвали не употреблять на ночь определенных продуктов, чтобы не нарушить важную для восстановления организма гигиену сна. Специалисты рассказали о продуктах, которые не стоит есть перед сном, об этом пишет «ВладТайм». В частности, по их словам, в очень позднее время суток лучше воздерживаться от употребления фастфуда, мяса или сосисок с каким-нибудь острым соусом.

«Тяжелая пища и жгучая добавка сведут организм с ума, и он вместо отдыха всю ночь будет перерабатывать еду, что закончится усталостью утром», — предостерегли эксперты.

Медики считают бокал вина для расслабления тоже не самой лучшей идеей. Согласно их заключению, алкоголь заставляет организм усиленно очищаться всю ночь, последствия данного процесса — те же, как и при переваривании фастфуда. Но пить воду на ночь, по словам экспертов, тоже не нужно. Пить активно воду правильно только на протяжении дня, до наступления вечера, считают они. Также эксперты посоветовали внимательно следить в вечернее время, предшествующее сну, за едой или напитками, содержащими кофеин, — например, за такими как десерты с добавлением кофе, спортивные добавки. Не следует принимать в вечернее время и коктейли — эти сложносочиненные напитки нагружают организм лишней работой, что может стать причиной проблем со сном. В целом эксперты не против перекусов перед сном. Голодное состояние вредит сну намного сильнее. Ранее МедикФорум писал о том, что ученые опровергли необходимость высокой физической активности для здоровья людей.