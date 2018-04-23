Синяя клубника и другие пищевые новинки последних лет

В современном мире человеку доступно неимоверное разнообразие всевозможных товаров, и даже пищевая индустрия не стоит на месте. Привычные нам продукты со временем приобретают самый неожиданный вид.

Розовый шоколад

Хотя выглядит он несколько неестественно, такой шоколад является натуральным, не включая каких-либо ягод или красителей. Новые какао-бобы, из которых и делается лакомство, выявлены около 30 лет назад, но указанный тип шоколада стали производить относительно недавно. Впервые попробовать его могут жители Шанхая, а выглядит сладость действительно привлекательно.

Белый арбуз

На самом деле, такие арбузы были и в прошлом, пользуясь популярностью вплоть до XIX века. После этого они почти исчезли, поскольку пищевая промышленность сосредоточила внимание на красных видах. Белый арбуд даже сейчас можно найти в продаже, а отличается он особенно сладким вкусом и непривычным видом.

Голубое пиво

Размещенная в Японии пивоварня может похвастаться уникальным рецептом голубого пива, готовится которое из воды, полученной из ледников, а собирают ее у Охотского моря. Дополняют напиток голубыми водорослями, а также некоторыми местными цветами. Успевшие попробовать такое пиво уверяют, что оно имеет весьма легкий и освежающий вкус.

Черная вода

Помимо необычного вида, такая вода, как уверяет производитель, хорошо отражается на здоровье и улучшает сон. Для продукта берется качественная родниковая вода, после чего ее дополняют фульвовой кислотой, выступающей в качестве природного источника питательных веществ. Нестандартный цвет можно объяснить химической реакцией, проявляемой при взаимодействии воды и фульвовой кислоты.

Прозрачный кофе

Необычный напиток, который имеет выраженный вкус кофе и дарит необходимую дозу кофеина, но при этом не оставляет коричневых пятен на одежде. Придумали уникальную технологию в Словакии, отмечая, что в процессе производства задействованы очищенная вода, а также кофейные зерна арабики высокого качества.

Пончики

Компания из Австралии создала «радиоактивные пончики», способные светиться в темноте. Автором идеи выступил Кристофер Те, представив глазурь, которая выглядит несколько радиоактивно, однако в действительности итоговый продукт имеет отменный вкус. В рецепте использованы цитрусы юдзу, популярные в Азии, и витамин B.

Синяя клубника

В Сети часто можно встретить фото синеватой клубники, и большинство убеждены, что это фейк. На самом же деле такая ягода действительно реальна, правда, ее цвет является результатом ГМО.

В частности, у арктической рыбы позаимствован ген, благодаря которому клубника обрела устойчивость к морозам. Даже при замораживании ягоды прекрасно сохраняют форму. Правда, пока неизвестно, насколько они безопасны.