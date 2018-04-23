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Стало известно, почему кошки любят пить воду из-под крана
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Стало известно, почему кошки любят пить воду из-под крана 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ветеринары объяснили владельцам домашних кошек и котов, почему их питомцы так любят пить воду из-под крана.
Как известно всем хозяевам кошек, эти животные часто пренебрегают мисками с чистой водой и предпочитают пить проточную воду из-под крана.
Во-первых, несмотря на то, что кошки были одомашнены очень давно, у них по-прежнему сильны природные инстинкты. Животные инстинктивно опасаются стоячей воды, поскольку она может быть грязной, пишет nation-news.ru.
Кроме того, кошкам может больше нравиться вкус водопроводной воды. В-третьих, домашним котам часто бывает неприятна пластиковая посуда, и они отказываются из нее пить.
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