Стало известно, почему кошки любят пить воду из-под крана

Ветеринары объяснили владельцам домашних кошек и котов, почему их питомцы так любят пить воду из-под крана.

Как известно всем хозяевам кошек, эти животные часто пренебрегают мисками с чистой водой и предпочитают пить проточную воду из-под крана.

Во-первых, несмотря на то, что кошки были одомашнены очень давно, у них по-прежнему сильны природные инстинкты. Животные инстинктивно опасаются стоячей воды, поскольку она может быть грязной, пишет nation-news.ru.

Кроме того, кошкам может больше нравиться вкус водопроводной воды. В-третьих, домашним котам часто бывает неприятна пластиковая посуда, и они отказываются из нее пить.