Составлен рейтинг самой опасной еды, покупаемой на улице

В теплое время года люди больше времени проводят вне дома, они гуляют или посещают мероприятия. Все это означает одно — количество едоков на улице резко увеличивается. Места массовых гуляний и отдыха всегда обставлены палатками, торгующими едой. Журнал Healthy Style опубликовал рейтинг самых опасных блюд и продуктов, которые приобретаются и употребляются людьми на улице. Шаурма. По словам врачей-гастроэнтерологов, в шаурму обычно кладут курицу или свинину — но какого качества бывает это мясо? Покупатель этого не знает, ведь даже если мясо было с «душком», готовка и использование соуса помогают его замаскировать. Кроме того, на подобное угощение попадает уличная пыль, автомобильные выхлопы, а также садятся насекомые. В придачу непонятный жирный майонезный соус в шаурме — это совершенно нежелательный источник холестерина, которого стоит избегать. Сладкая газировка. Эксперты предупреждают: запивать уличный фастфуд сладким газированным напитком крайне нежелательно. Такое сочетание резко повышает риск заполучить болезни желудка и кишечника, а также спровоцировать изменения в метаболизме, которые приведут к росту веса. Хот-доги. Микс сосиски, булки и соуса — это настоящий удар по печени и желудку из-за совмещения сразу целого комплекса ненатуральных ингредиентов, уверяют эксперты. Для изготовления хот-догов часто используют несвежие сосиски или колбаски, которые обходятся дешевле. Что касается кетчупов, майонеза и горчицы, которыми приправляют блюдо, то и их источники всегда совершенно непонятного происхождения. Жареные мучные изделия. Уличные пирожки или беляши нередко жарятся в масле, которое многократно подвергалось нагреванию и накаливанию. Вещества, образуемые в таком масле, могут быть канцерогенными. Сладкая вата. Для ее изготовления используют не только сахар, но и различные красители и ароматизаторы — добавки, способные неблагоприятно отразиться на работе организма. К тому же, если присмотреться внимательно к действиям продавца ваты, станет понятно, что он в процессе торговли может даже рук не помыть. Мороженое. Покупая это лакомство на улице, есть вероятность приобрести продукт, который неправильно хранился и транспортировался, — например, таял и был заморожен вновь. Есть такое мороженое нельзя: в нем могут оказаться вредные организмы, которые уже не уничтожаются при повторном охлаждении. Пончики. Главная опасность — в этом блюде слишком много жира. Чаще всего пончики жарят, но масло, которое используют для жарки, бывает крайне невысокого качества. Любовь к пончикам может стать причиной проблем с печенью и изжогой. Ранее МедикФорум писал о том, что свежие овощи и фрукты в апреле были названы учеными бесполезными и даже опасными для здоровья.