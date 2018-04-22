Ещё
Составлен рейтинг самой опасной еды, покупаемой на улице
Далее:
Читайте также:
Ещё

Составлен рейтинг самой опасной еды, покупаемой на улице 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
В теплое время года люди больше времени проводят вне дома, они гуляют или посещают мероприятия. Все это означает одно — количество едоков на улице резко увеличивается. Места массовых гуляний и отдыха всегда обставлены палатками, торгующими едой. Журнал Healthy Style опубликовал рейтинг самых опасных блюд и продуктов, которые приобретаются и употребляются людьми на улице. Шаурма. По словам врачей-гастроэнтерологов, в шаурму обычно кладут курицу или свинину — но какого качества бывает это мясо? Покупатель этого не знает, ведь даже если мясо было с «душком», готовка и использование соуса помогают его замаскировать. Кроме того, на подобное угощение попадает уличная пыль, автомобильные выхлопы, а также садятся насекомые. В придачу непонятный жирный майонезный соус в шаурме — это совершенно нежелательный источник холестерина, которого стоит избегать. Сладкая газировка. Эксперты предупреждают: запивать уличный фастфуд сладким газированным напитком крайне нежелательно. Такое сочетание резко повышает риск заполучить болезни желудка и кишечника, а также спровоцировать изменения в метаболизме, которые приведут к росту веса. Хот-доги. Микс сосиски, булки и соуса — это настоящий удар по печени и желудку из-за совмещения сразу целого комплекса ненатуральных ингредиентов, уверяют эксперты. Для изготовления хот-догов часто используют несвежие сосиски или колбаски, которые обходятся дешевле. Что касается кетчупов, майонеза и горчицы, которыми приправляют блюдо, то и их источники всегда совершенно непонятного происхождения. Жареные мучные изделия. Уличные пирожки или беляши нередко жарятся в масле, которое многократно подвергалось нагреванию и накаливанию. Вещества, образуемые в таком масле, могут быть канцерогенными. Сладкая вата. Для ее изготовления используют не только сахар, но и различные красители и ароматизаторы — добавки, способные неблагоприятно отразиться на работе организма. К тому же, если присмотреться внимательно к действиям продавца ваты, станет понятно, что он в процессе торговли может даже рук не помыть. Мороженое. Покупая это лакомство на улице, есть вероятность приобрести продукт, который неправильно хранился и транспортировался, — например, таял и был заморожен вновь. Есть такое мороженое нельзя: в нем могут оказаться вредные организмы, которые уже не уничтожаются при повторном охлаждении. Пончики. Главная опасность — в этом блюде слишком много жира. Чаще всего пончики жарят, но масло, которое используют для жарки, бывает крайне невысокого качества. Любовь к пончикам может стать причиной проблем с печенью и изжогой. Ранее МедикФорум писал о том, что свежие овощи и фрукты в апреле были названы учеными бесполезными и даже опасными для здоровья.
МедикФорум: последние новости
Указаны продукты, вызывающие неприятный запах тела Эксперты указали на продукты, которые опасно есть перед сном Правильное здоровое питание
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских полностью разделась для фото105
«Видишь грудь — беги!»30
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь9
Зачем женщинам нужен секс без оргазма16
Звезды девяностых, которых сегодня не узнать32
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:15
Кардашьян удивила поклонников шерстяными трусами
Звёзды
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение