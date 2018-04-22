Что такое гидрофильное масло?

Гидрофильное масло — средство для снятия макияжа и очищения кожи. Производители утверждают, что только оно способно удалить без остатка популярный сегодня BB-крем. Гидрофильное масло очень легкое по текстуре. Оно превращается в пенку при контакте с водой. Состоит из различных масел и эмульгатора — такой состав не только очищает кожу, но и увлажняет, питает ее, сохраняя водный баланс.

Масло наносится на сухую кожу лица массажными движениями. Очень важно делать это сухими руками! Тогда продукт будет работать на сто процентов! Через две-три минуты средство смывается водой. Пока гидрофильное масло находится на коже, оно вытягивает из сальных желез излишки жира, чистит поры, снимает кожные воспаления, а еще помогает коже в борьбе с жесткой водой.

Этот продукт для умывания имеет азиатские корни. Он был презентован в 1967 году одной японской косметической компанией. Чуть позже его стали выпускать и европейские корпорации.

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