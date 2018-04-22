Ирина Климова: В 27 лет я ушла из театра на кухню варить борщи!

Ирина Климова в свои 50 лет выглядит как девочка. И ее секрет — не в пластических операциях, а в правильном питании. Хотя сама артистка готовить не очень любит. Нашим корреспондентам Ирина рассказала, почему такой парадокс сложился в ее жизни.

— Я очень склонна к полноте, к сожалению, — говорит Ирина. — Может быть, я и не могу располнеть до необъятных размеров, но набрать лишних 10–15 килограммов мне очень легко. Поэтому борьба с лишним весом происходит у меня постоянно. И началось это в 8-м классе, когда я в первый раз влюбилась и обнаружила, что я пончик. С тех пор себя все время извожу на эту тему. Пробовала сидеть на диетах, пить тайские таблетки. Это все помогает на недолгое время, потом вес возвращается. А еще диеты очень действуют на нервную систему, ведь, когда ты голодный, ты злой. Поэтому лучше быть толстой, но доброй.

— Что же помогает лично вам?

— Самое главное — приучить себя правильно питаться. Употреблять побольше фруктов, зелени, овощей, кисломолочных продуктов, немного белка. Я не ем булки, картошку, макароны. Сахар кладу только в чай, кофе, и то ложки две в день максимум. Больше и не хочу, честно говоря. Я убедила себя в том, что не люблю сладкое, это такое самовнушение, потому что на самом деле, наверное, все-таки его л­юблю.

— Сколько времени обычно проводите у плиты?

— Я готовить терпеть не могу, и мой сын Никита меня за это гнобит, называет «королевой заморозки». Я с удовольствием покупаю замороженные продукты, бросаю на сковородку, и этим дело заканчивается. Хотя готовить я умею. В первом моем браке был период, когда я на некоторое время ушла из театра на кухню варить борщи, ждать мужа у окошка, стирать носки. И вот тогда я, наверное, наготовилась на всю оставшуюся жизнь. Я парила и жарила сутками. Муж приходил домой, а у меня — пять первых блюд, пять вторых, пироги, торты, печенье. Что-то меня понесло тогда. Мне было лет 26–27. Но беда была в том, что это было совершенно не нужно моему мужу, он этого не ценил, меня никто не хвалил за мои старания. Вот после этого я сказала себе: «Ну все, я больше не люблю это делать!» Мой сын очень любит, кстати, смотреть кулинарные программы, что удивительно. Правда, не наши, а зарубежные. Он смотрит на английском всякие шоу типа «Адской кухни». Почти все рецепты из программ он знает наизусть. Я ему говорю: «Ну хорошо, давай готовь! Я тебе все куплю, все ингредиенты предоставлю! Попробуй приготовить, может, станешь каким-нибудь шеф-поваром сумасшедшим в будущем, откроем ресторан!» Но почему-то к плите он пока не становится.

— И все-таки какие блюда можете приготовить дома?

— Ну конечно, завтрак своему ребенку я сделать обязана. Обычно готовлю какую-нибудь яичницу, омлет, могу бросить на сковородку замороженные овощи, котлетки могу сделать, мясо по-французски. Кстати, это самое легкое блюдо — накидал лук, сыр, майонез на мясо — и в духовку! Что касается супов, то их я, во-первых, не люблю, во-вторых, не умею готовить. Честно говоря, мне так жалко в последнее время тратить на готовку время, потому что стоишь у плиты ты часами, съедается все за полчаса. А за это время можно кучу всего интересного придумать и сделать. Поэтому, увы, я не кулинар!

— Любимое блюдо есть у вас?

— Я — салатный человек. Причем салаты делаю из всего, что только можно и нельзя. Вот все, что в доме есть, я могу перемешать, и получится вкусный салат. Самое любимое блюдо на сегодняшний день — это салат с жареными лисичками и яйцом пашот. Я высмотрела рецепт в одном ресторане. У меня нет пашотницы, яйца я готовлю просто в ситечке. Могу такой салатик кушать просто сутками!