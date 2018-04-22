Почему не нужно каждый день выпивать по 2 литра воды

Большинство рекомендаций по здоровому питанию начинаются примерно одинаково: «пейте каждый день как минимум 2 литра воды». Однако наш организм, уверяют ученые, в таком количестве вовсе не нуждается.

Миф о необходимых организму двух литрах воды появился в 1945 году, когда Национальная академия наук США опубликовала рекомендации по питанию.

В них говорилось, что норма потребления жидкости для взрослого человека составляет 1 мл воды на 1 потребляемую калорию — то есть 2-2,5 литра в день. А далее шло важное замечание, которое в скором времени почему-то было забыто: большая часть необходимого количества воды содержится в потребляемой пище.

Действительно, многие продукты, которые мы ежедневно едим, включают достаточное количество воды. Больше всего ее в овощах и фруктах: более чем на 90% из воды состоят арбуз, огурец, помидор, капуста, болгарский перец. В куриных яйцах и нежирном твороге почти 80% воды, в мясе и рыбе — от 45 до 80%.

Оставшуюся часть дневной нормы жидкости мы получаем из напитков, в том числе из чая и кофе. Да, распространенное убеждение о том, что они не идут в зачет, не более чем еще один миф.

В 2013 году американские ученые провели эксперимент: одна группа мужчин выпивала в день четыре чашки чёрного кофе, другая — такое же количество воды. Лабораторные исследования, проведенные спустя несколько дней, показали: кофе, потребляемый в умеренных количествах, способствует удовлетворению ежедневной потребности в жидкости и не оказывает пагубного влияния на баланс жидкости.

А вот доказательств того, что простая питьевая вода делает нас здоровее, на данный момент нет.

В 1980-х годах в Нидерландах ученые на протяжении 10 лет наблюдали за 120 000 испытуемых и не обнаружили никакой связи между употреблением жидкости и причинами смертности. Иначе говоря, люди, которые пьют мало воды, и люди, которые пьют много воды, умирают от одних и тех же болезней.

Ученые утверждают, что вода не влияет и на наш внешний вид.

«Нет никаких доказательств того, что питьевая вода увлажняет кожу, позволяет ей выглядеть более здоровой и уменьшает количество морщин, » — подчеркивает профессор Аарон Кэррол в статье, опубликованной в «The New York Times»

Так сколько же воды нужно пить на самом деле? Ответ прост: столько, сколько хочется. Когда организму понадобится вода, он сам подаст вам сигнал — вы почувствуете жажду. Есть только несколько исключений, когда стоит выпить стакан воды через «не хочу», — высокая температура, очень жаркая погода и интенсивные занятия спортом.

А вот если вы спортсмен-любитель, такой необходимости нет: «British Journal of Sports Medicine» утверждает, что эффективность атлетов не уменьшается, пока обезвоживание не достигнет 4% (а это равноценно потере 3 кг при весе 75 кг).

Подразделы:

Спорт

Мнение

Внешний вид карточки:

Большое изображение-подложка

Изображение:

Количество просмотров:

Развенчиваем самый распространенный миф Детальное изображение:

Время прочтения:

5 минут