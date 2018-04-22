Ещё
Правильный выбор, или веские плюсы отказа от сахара
Далее:
Читайте также:
Ещё

Правильный выбор, или веские плюсы отказа от сахара 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Употребление сахара преимущественно сказывается на здоровье человека отрицательно, но, к сожалению, он является ингредиентом многих продуктов. Если же максимально сократить употребление сахара, с организмом произойдут некоторые положительные улучшения.
Энергия
Сахар помогает быстро заполучить большое количество энергии, однако этот эффект непродолжителен и человек быстро почувствует усталость. Если же снизить употребление этого продукта, то уровень энергии в организме будет стабильным, без резких перепадов. Кожа
Потребление сахара провоцирует появление воспалений и ранних морщин. Дело в том, что избыток инсулина в крови, который вырабатывается под воздействием этого продукта, влияет на уровень коллагена и эластина. Похудение
Сахар не только весьма калориен и неблагоприятен для фигуры, он дополнительно стимулирует аппетит и заставляет переедать. Эксперты советуют исключать сахар даже из чая и употреблять строго допустимую дозу этого продукта в день. Боли
Любители сладкого часто нагружают свой организм большим количеством ненасыщенных жиров, когда полезных волокон поступает меньше. Ситуация может измениться в лучшую сторону, если отказаться от сахара, а боли в животе, спровоцированные этим продуктом, исчезнут. Сон  Нарушения сна часто связаны с некорректным производством мелатонина, что может быть спровоцировано большим количеством сахара. Ученые также отмечают, что от недосыпа организм страдает от дисбаланса глюкозы, из-за чего сладкого хочется сильнее. Психика
Последние научные исследования показывают наличие взаимосвязи между поеданием сладостей и психическим здоровьем. Оказалось, что богатая сахаром пища лишь способствует развитию депрессии и тревожности. Печень
Излишки сахара в крови, в том числе в виде глюкозы, могут стать причиной возникновения неалкогольной жировой болезнью печени. Лечение этого недуга включает в себя снижение веса пациентом и отказ от сладкого.]]>
Anews: последние новости
Ошибки во время готовки, способные привести к пищевым отравлениям Прозрачный кофе и другие необычные пищевые изобретения последних лет Отрава: привычные продукты, которые лучше обходить стороной
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских полностью разделась для фото106
Зачем женщинам нужен секс без оргазма18
«Видишь грудь — беги!»33
Женщина утверждает, что перестала стареть в 20 лет9
Звезды девяностых, которых сегодня не узнать
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:15
Кардашьян удивила поклонников шерстяными трусами
Звёзды
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение