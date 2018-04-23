Скрэмбл с помидором и луком

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.

помидоры розовые — 80 г лук красный репчатый — 20 г растительное масло — 10 мл соль мелкая — 1 г перец черный свежемолотый — 0,5 г петрушка (листья) — 1 г Приготовление:

Красный лук нарезать соломкой толщиной 0,2 см, длиной 4-5 см. Помидоры нарезать кубиком 0,5 х 0,5 см. В сковороде на разогретом растительном масле обжарить красный лук до полуготовности и образования светло-золотистого колера. Добавить в сковороду помидоры и жарить на среднем огне до полуготовности, посолить, поперчить. Аккуратно разбиваем яйца в сковороду и перемешиваем лопаткой так, чтобы получились бугры. Жарить до загустения. Довести блюдо до готовности, добавить петрушку и снять с плиты.