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Скрэмбл с помидором и луком
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Скрэмбл с помидором и луком 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
яйца — 3 шт.
помидоры розовые — 80 г  лук красный репчатый — 20 г  растительное масло — 10 мл  соль мелкая — 1 г  перец черный свежемолотый — 0,5 г  петрушка (листья) — 1 г  Приготовление:
Красный лук нарезать соломкой толщиной 0,2 см, длиной 4-5 см. Помидоры нарезать кубиком 0,5 х 0,5 см. В сковороде на разогретом растительном масле обжарить красный лук до полуготовности и образования светло-золотистого колера. Добавить в сковороду помидоры и жарить на среднем огне до полуготовности, посолить, поперчить. Аккуратно разбиваем яйца в сковороду и перемешиваем лопаткой так, чтобы получились бугры. Жарить до загустения. Довести блюдо до готовности, добавить петрушку и снять с плиты.
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