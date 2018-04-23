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Продукт недели: паста
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Продукт недели: паста 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
5 интересных фактов Легенда гласит, что Гефест изобрел машину, которая делала тонкие длинные нити из теста. А вот первую машину для изготовления и сушки спагетти изобрели в Италии в 1819 году. Некоторые историки считают, появлением макарон в Европе мы обязаны итальянскому путешественнику Марко Поло, он привез их из Китая. В Лондоне есть ресторан Bluebird, который принимает не только людей, но и животных. В меню для собак значится макароны пенне с беконом. В макаронах много витаминов группы В, они помогают справиться со стрессами и головными болями. А аминокислота триптофан, содержащаяся в спагетти, улучшает сон и избавляет от некоторых форм депрессии. В спагетти из муки грубого помола имеется большое количество клетчатки, а значит они полезны тем, у кого есть проблемы с кишечником. Макароны трудно представить без соуса. Итальянцы делают его изо всего: в ход идут фарш, бекон, овощи, морепродукты, сливки и оливковое масло. Главное, соблюдать правило: чем длиннее и тоньше макароны, тем насыщеннее должен быть соус. Итальянский салат с фузилли Вам понадобится: фузилли — 250 г листовой салат оливки без косточек — 1 банка помидоры — 1-2 шт. семга или тунец в собственном соку — 1 банка оливковое масло Приготовление: Пока варятся фузилли (аль денте), нужно заготовить остальные ингредиениы салата. В глубокую миску порвать салат, оливки слить и нарезать кружочками, помидоры нарезать, разобрать на средние кусочки рыбу. Слить воду с макарон, дать им полностью остыть и только потом аккуратно смешать с салатом. Добавить любимые специи, посолить и заправить оливковым маслом. Фото: shutterstock.com
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