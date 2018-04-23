Лягушки, street-food и другие странные гастрономические привычки итальянцев

Мы подумали — это несправедливо! И решили выяснить всю правду о кулинарных предпочтениях за рубежом. WMJ.ru поговорит с шефами из разных стран, чтобы рассекретить главные гастрономические тайны.

На очереди — самая популярная иностранная кухня в России — итальянская. Здесь нужно поставить удивленный смайлик, ведь в нашей стране по популярности, наверное, только борщ уступает пицце «Маргарита» и пасте с сыром. Но как оказалось мы еще многое не знаем об этой кухне.

Традиционная итальянская кухня основана на высоком качестве продуктов и его разнообразии. Солнце, море, чистый воздух играют здесь большую роль. При этом в блюдах не используют большого количества ингредиентов, поэтому они получаются простыми и изящными. Тем не менее, в каждом есть главный ингредиент, который обогащается вспомогательными. Последние подчеркивают и усиливают вкус блюда.

Блюда, которыми мы гордимся

Могу точно сказать, что лазанья революционно изменило видение мировой кухни. Она сочетает в себе пасту и мясо, то есть два самостоятельных блюда, которые искусство соединены в одно. Пицца — достаточно примитивный пример, но все же! Из пасты, могу назвать Tortellini, с помощью которых можно создать массу рецептов. В каждых регионах они свои. Если говорить о рыбе, то это рыбный суп «Качукко», который известен во всей Италии, но лучше всего его готовят только в Тоскане.

Лягушки и улитки — не только во Франции

Многие удивятся, но мы любим есть и готовить жареных лягушек. Однако готовят их не везде. Я, вырос в Тоскане, однажды пошел на охоту с дедушкой, где мы ловили лягушек, чистили и жарили их. Для меня это было обычно, потому что я вырос в этой среде.

Еще одна наша страсть — улитки эскарго (не морские). Если французы их готовят со сливочным маслом, то итальянцы — в томатном соусе. Это очень нравится местным, но не все приезжие понимают этот вкус…

Другой любимый продукт итальянцев — свиные уши, которые едят, как самостоятельное блюдо. Готовят их, заправляя оливковым маслом и соком лимона.

А на юге Италии делают восхитительное блюдо — 'O pere e 'o musso (диалект — прим. WMJ.ru). Это разновидность уличной еды. Голову и ногу телятины сначала варят, а потом срезают небольшие куски, чуть толще, чем с хамона, а потом заправляют солью, лимоном и перцем. Это самостоятельное блюдо без гарнира, которое заворачивают в пергамент, впитывающий излишки масла. Я каждое лето езжу за неповторимым вкусом 'O pere e 'o musso, который очень люблю.

Во всех семьях почти всегда на столе есть паста, она в Италии, как в России суп — первое блюдо. Конечно, супы мы тоже едим, но не часто. Так что на ужин обычно после пасты подают мясо (это может быть курица, запеченная с картофелем, либо что-то на гриле) и, как гарнир, салат. Да, в Италии он используется исключительно, как гарнир. И, пожалуй, еще одной особенностью является то, что пока все не усядутся за стол, к еде никто не притрагивается.

В качестве сопровождения блюдам идет вино. Итальянцы любят выпить бокал в обед и бокал за ужином. Это в среднем. Мы пьем не для того, чтобы опьянеть, а для того, правильно оттенить вкус блюда.

Никакого «кофе с собой»

Мы пьем кофе с утра, и в большинстве случаев выходим для этого из дома в ближайший бар или кафе. Это же целый ритуал! Мало кто варит кофе дома сам. Обычно мы спешим. Этот напиток стоит всего 80 центов, поэтому в течение рабочего дня пьем 2-3 чашки кофе после еды. Но «кофе с собой» практически никто не берет, ведь его нужно пить здесь и сейчас, чтобы он не терял свой вкус.

Еще немного кофе можно выпить после ужина, добавив туда немного граппы (итальянский виноградный алкогольный напиток — прим WMJ.ru). Такой кофе называется Caffe’ Corretto. Также вечером мы пьем молоко с медом или ромашку. Эти напитки успокаивают и настраивают на сон.

Итальянцы очень впечатлительный народ

Как я уже сказал, именно качество продуктов отличает итальянскую кухню от всех остальных. Но при этом, мы очень осторожны: всегда проверяем маркировку, состав и состояние продукта. Есть еще один интересный факт, — если увидим что-то угрожающее качеству или приготовлению по телевидению или в газетах, то мы еще больше задумаемся при покупке или употреблению в пищу того или иного продукта. Как я уже сказал, именно качество продуктов отличает итальянскую кухню от всех остальных. Но при этом, мы очень осторожны: всегда проверяем маркировку, состав и состояние продукта.

Есть еще один интересный факт, — если увидим что-то угрожающее качеству или приготовлению по телевидению или в газетах, то мы еще больше задумаемся при покупке или употреблению в пищу того или иного продукта.

Мы понимаем, что один шеф не может дать картину целой национальной кухни, поэтому решили узнать еще одно экспертное мнение.

Итальянская и средиземноморская кухни — самые правильные и полезные, так как в них сочетаются качественные продукты и минимальное использование жира.

Пасту вопреки расхожему мнению мы делаем практически без добавок. Например, в составе заправки к Spaghetti Aglio идет лишь чеснок, петрушка, оливковое масло и чили перец, но сделать ее вкусно очень сложно, поэтому в других странах не часто понимают это блюдо.

Итальянцы вообще не пьют чай, только кофе и желательно американо. А всякие латте и капучино после часу дня — дурной тон.

Соглашусь с Кристианом — мы каждый прием пищи дополняем вином. И что самое интересное 2-3 выпитых бокала — абсолютная норма, при которой можно спокойно садиться за руль.

В Италии все любят готовить, а холодильники всегда забиты продуктами, поэтому за семейным обедом или ужином все съедают по два, а то и три блюда.

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Фото: пресс-служба, Shutterstock/VOSTOCK