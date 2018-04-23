Квашеная капуста: польза в каждом бочонке

СодержаниеЧто общего у Китайской стены и капустыКвашеная капуста: польза в каждом бочонкеПочему квашеную капусту стоит есть каждый деньИсточник витаминовПрофилактика ракаЗдоровое пищеварениеПрочность костейЭнергетический зарядПомощь в поддержании весаПохрустеть и похудеть: рецепт квашеной капусты

Квашеная капуста — один из самых полезных и популярных продуктов на земле. Ее едят на всех континентах. Вопреки распространенному мнению, она является не русским национальным блюдом, а немецким. И с этим связан любопытный факт!

После Второй мировой войны, когда антифашистские настроения были особенно сильны, ни в чем не повинная квашеная капуста попала в опалу — люди отказывались покупать это немецкое блюдо. Тогда предприимчивые американские производители, стремясь сбыть больше товара, придумали новое название блюду — «Капуста свободы». Это звучало гордо, независимо, величественно, что и помогло капусте сохранить свою популярность. Впрочем, на территории России ее и так ценят и любят, и немцы с американцами здесь ни при чем!

Что общего у Китайской стены и капусты

Право называть капусту своим национальным блюдом у немцев могли бы оспорить китайцы. Археологические раскопки показывают, что на территории Поднебесной это блюдо готовили еще в III веке до нашей эры. Чтобы капуста приобрела характерную хрусткость, вкус и аромат, ее вымачивали в рисовом вине.

Известно, что строителей Великой китайской стены каждый день кормили капустой, она увеличивала работоспособность, снимала усталость и повышала выносливость.

Это кажется удивительным, но квашеная капуста в несколько раз полезнее свежего варианта! В ней существенно больше витаминов и антиоксидантов, причем свойства продукта сохраняются в блюде спустя 10 месяцев после приготовления!

Квашеная капуста: польза в каждом бочонке

Что же происходит с капустой при сквашивании? Процесс лактоферментации, который сопровождает приготовление блюда, превращает обычный овощ в кладезь ценных для здоровья веществ. Ферменты молочной кислоты, образующиеся в капусте, нормализуют микрофлору кишечника и стимулируют иммунитет. Не зря квашеная капуста входит в список продуктов-лидеров по содержанию пробиотиков.

Сегодня существуют достоверные исследования, которые показывают, что наше тело состоит из триллионов клеток, и оно же является домом для триллионов бактерий. Если собрать и положить последние на весы, они потянут на 1,5-2 килограмма!

Именно этот уникальный микробиом отвечает за то, чтобы иммунная система организма могла противостоять опасным видам бактерий, органы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) усваивали пищу и извлекали из нее питательные вещества. Чтобы запасы полезных бактерий в пищеварительной системе всегда были достаточными, необходимо есть ферментированную пищу, которой и является квашеная капуста!

В ней обитает целая колония полезных бактерий: болгарская палочка, лактобактерии ацидофильные, термофильный стрептококк и многие другие.

Почему квашеную капусту стоит есть каждый день Источник витаминов

Существуют исторические свидетельства, которые доказывают: квашеная капуста может спасти жизнь! Благодаря высокому содержанию аскорбиновой кислоты, она служила эффективной профилактикой авитаминоза и цинги для моряков дальнего плавания. Капитан Джеймс Кук , открывший Гавайские острова, рассказывал, что своему открытию он обязан именно капусте, поскольку она помогла выжить его команде.

По разным данным, в 100 граммах капусты 27-30 мг витамина С — это суточная норма для взрослого человека. Витамин С помогает противостоять бактериям и вирусам, предупреждает преждевременное старение клеток и тканей организма, укрепляет иммунитет. Помимо него, в каждой ложке квашеной капусты присутствуют витамины А, K, U и группы B. Интересно, что витамина P в квашеной капусте в 20 раз больше, чем в только что сорванной в огороде!

А вы знали?

Русские князья отводили специальные участки земли для выращивания капусты (их называли «капустниками»). Часть собранного урожая заквашивали, поскольку считали, что квашеная капуста является источником недюжиной силы и богатырского здоровья.

Профилактика рака

Финские ученые обнаружили, что ферментация капусты может стать мерой профилактики в отношении раковых заболеваний. Полученные данные были опубликованы в издании Journal of Agricultural and Food Chemistry в 2005-м году. В процессе приготовления блюда образуются органические соединения — изотиоцианаты, которые подавляют рост опухолей и деление раковых клеток. Исследования показали, что квашеная капуста помогает предотвратить рак молочных желез, печени, легких и толстой кишки.

Здоровое пищеварение

Полезные молочнокислые бактерии, содержащиеся в квашеной капусте, улучшают перистальтику кишечника, облегчают процесс дефекации и предупреждают возникновение заболеваний ЖКТ за счет подавления деятельности зловредной микрофлоры.

Факт!

Согласно научным данным, молочнокислые бактерии, содержащиеся в ферментированной капусте, способны подавлять рост Helycobacter pylori. Эта спиралевидная бактерия является возбудителем заболевания хеликобактериоз, язвенной болезни желудка, гастрита.

Прочность костей

Регулярное потребление квашеной капусты может служить мерой профилактики остеопороза, поскольку продукт содержит кальций (50 мг в 100 г продукта) и калий (280 мг в 100 г продукта). Указанные вещества положительно влияют на плотность костной ткани, делают кости менее хрупкими. Однако надеться только на квашеную капусту не стоит! В рационе обязательно должны присутствовать другие источники минеральных веществ — например, йогурт, ряженка или кефир, в которых также содержатся молочнокислые бактерии.

Факт!

Исследования показали, что пробиотики в продуктах питания могут уменьшить интенсивность таких симптомов, как вздутие живота, повышенное газообразование и запоры, они могут быть использованы в питании людей, страдающих от болезни Крона, язвенного колита.

Энергетический заряд

Квашеная капуста славится высоким содержанием железа, которое не только помогает предупредить анемию, но и необходимо для высокой работоспособности, выносливости и энергичности. Помимо этого, она богата йодом, который укрепляет здоровье головного мозга. Ученые располагают данными, что длительный дефицит йода в организме ребенка приводит к отставанию в физическом и умственном развитии.

Помощь в поддержании веса

Квашеная капуста является источником полезной клетчатки, а также витаминов группы В, которые отвечают за липидный обмен, помогают «сжигать» жиры. Но это не все хорошие новости, которые делают квашеную капусту полезным подспорьем в вопросах похудения! Исследования показывают, что содержание пробиотиков в ферментированных продуктах помогает снизить риск ожирения и избежать набора лишних килограммов.

И напоследок еще один факт: в 100 г капусты — всего 27 ккал!

Осторожно!

Есть у квашеной капусты и противопоказания. Из-за высокого содержания органических кислот, от ее употребления стоит отказаться людям с повышенной кислотностью желудочного сока, при заболеваниях поджелудочной железы, гипертонии, почечной недостаточности.

Вводя продукт в питание, следует следить за потреблением соли, поскольку в половине порции квашеной капусты треть суточной нормы соли для взрослого человека.

Похрустеть и похудеть: рецепт квашеной капусты

Квашеная капуста домашнего приготовления полезнее продукта, изготовленного в промышленных условиях. Ведь здесь можно контролировать качество продуктов, количество соли, вводить в рецепты специи и приправы. С приготовлением блюда справится даже начинающий кулинар, главное — точно следовать классическому рецепту!

3 кг белокочанной капусты мелко нашинковать, 1 крупную морковь натереть на терке. Добавить столовую ложку соли и 2 столовых ложки сахара. Хорошо перемешать, обмять капусту и морковь, чтобы они дали сок, утрамбовать в трехлитровую банку. Поставить в теплое место на трое суток. На четвертый день убрать готовое блюдо в прохладное место.

Комментарий экспертаДжамиля Атабиева, диетолог-нутрициолог, акушер-гинеколог, сертифицированный психолог, чемпионка мира по карате

Национальное лакомство многих стран Европы, Азии и России в том числе — квашеная капуста является невероятно полезной трапезой. По другому — «суперфудом», продуктом богатым фитохимическими веществами, которые играют важную роль в борьбе с болезнями.

В 100 г капусты содержится суточная доза витамина С, что необходимо для иммунной системы в целом. Особенно важно ее употреблять в пищу в момент эпидемий вирусных заболеваний, в весенне-осенний период.

Чем уникальна квашеная капуста? В ней много минералов: кальций, магний, железо, натрий, цинк. За счет кисломолочных бактерий этот «суперфуд» нормализует микрофлору и снижает риск онкологии кишечника, является профилактикой гастрита с пониженной кислотностью, а также запоров.

Такую капусту дозволяется употреблять больным сахарным диабетом (если при закваске не использовался сахар) и беременным — особенно в период токсикоза. Она снижает уровень холестерина в крови, а при регулярном приеме продукта происходит профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

Но практически в каждом, даже самом «полезном» продукте есть обратная сторона, с которой необходимо познакомиться. Квашеная капуста не рекомендуется при метеоризме (она увеличивает газообразование). А такие болезни как повышенная кислотность желудка, обострение гастрита, язвенная болезнь желудка, панкреатит, заболевания почек — являются противопоказанием к введению данного продукта в свой рацион питания.

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