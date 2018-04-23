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Специалисты рассказали о признаках недоброкачественности меда
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Специалисты рассказали о признаках недоброкачественности меда 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Специалисты ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» рассказали, что с химической точки зрения мед представляет сложную смесь.
В его состав входят глюкоза, фруктоза и сахароза, декстрин, вода, белковые вещества, небелковые азотные вещества, ферменты, органические кислоты, минеральные вещества, витамины.
Состав меда, полученного от различных видов нектара, т.е. от различных медоносных растений, не одинаков и зависит от его происхождения, зрелости и времени года. К сахарам, обнаруженным в меде, относится глюкоза, фруктоза, сахароза. Глюкозы (виноградного сахара) в меде содержится до 35%. Она относится к простым сахарам, быстро кристаллизуется, легко усваивается организмом человека без дополнительного расщепления.
При хранении мёда, не подвергавшегося тепловой обработке, ферменты сохраняют свою активность и процент сахарозы постепенно снижается. Повышенный процент сахарозы является указанием на недоброкачественность мёда. Это может быть следствием того, что мёд получен от пчёл, подкармливаемых сахарным сиропом или фальсифицирован неинвертированным или искусственным инвертированным сахаром. В таком мёде недостаточно ферментов, нужных для расщепления сахарозы.
Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru  На правах рекламы
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