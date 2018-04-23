Как правильно приготовить цукаты: секреты + 3 необычных рецепта

Груши и яблоки, апельсины и грейпфруты, персики и абрикосы, киви и ананасы… Практически любые фрукты можно превратить в полезные лакомства. На то, чтобы приготовить цукаты, уйдет меньше пары часов, зато сколько чаепитий в кругу семьи ждут вас впереди! С цукатами готовят торты, кексы и печенье, их добавляют в пудинги и подают с шоколадным фондю, ими украшают блюда. Есть их вприкуску с чаем или добавить в выпечку и десерты — решать вам.

Суть приготовления цукатов проста — воду, содержащуюся в фруктах и ягодах, нужно заменить сахаром, который является прекрасным консервантом. Самое важное в этом деле — не спешить.

Чтобы цукаты получились вкусными и ароматными, тщательно отбирайте фрукты для них. Для приготовления нужны полностью зрелые свежие плоды, без повреждений кожицы и вмятин.

Перед тем, как варить в сиропе, фрукты можно бланшировать, опустив их в кипяток примерно на 30 секунд. Более хрупким (например, персикам) потребуется всего 15 секунд. Бланширование позволит фруктам сохранить цвет, а еще частично разрушит волокна, сделав их более проницаемыми. Так они быстрее приготовятся.

В сахарный сироп можно добавить пряности, чтобы придать цукатам более пикантный вкус. Отлично подойдут анис, гвоздика, корица и кардамон.

Будьте крайне внимательны при приготовлении. Кипящий сахарный сироп оставляет болезненные ожоги. Как только жидкость закипит, сразу же убавляйте огонь.

Важный вопрос — как долго варить цукаты в сиропе? Время может быть разным, поскольку зависит от толщины ломтиков. Лучше ориентироваться на внешний вид — когда цукаты станут полупрозрачными, смело доставайте их из кастрюли. Должна получиться примерно такая пропорция: 80% сахара, 20% фруктовых волокон. Если концентрация сахара будет выше, цукаты раскрошатся.

После приготовления важно тщательно высушить цукаты, чтобы они не заплесневели. Обычно их сушат на решетке, а под нее кладут пергаментную бумагу, на которую стекают излишки сиропа. После сушки не забудьте обвалять цукаты в сахаре или сахарной пудре.

Сироп, оставшийся после приготовления цукатов, можно использовать, например, для пропитки коржей или подслащивания чая и коктейлей.

Лучше всего хранить цукаты в герметичном контейнере между листами пергаментной бумаги или в стеклянной банке. В сухом прохладном месте или холодильнике они будут свежими в течение шести месяцев.

1. Нарежьте груши тонкими ломтиками.

2. Каждый ломтик с обеих сторон присыпьте сахарной пудрой и выложите в форму для выпечки, выложенную пергаментом.

3. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте ломтики 15 минут, затем осторожно переверните их и запекайте еще 15 минут.

4. Достаньте ломтики из духовки, переложите их на решетку и дайте полностью высохнуть.

Цукаты из груши прекрасно сочетаются с голубым сыром и слегка обжаренными на сухой сковороде грецкими орехами. Подайте к столу это трио, и гости точно не останутся равнодушными.

1. Отрежьте верхнюю и нижнюю части неочищенных мандаринов, затем порежьте их тонкими кружочками.

2. В кастрюлю налейте воду, добавьте туда сахар, перец чили, анис и гвоздику. Тщательно перемешайте.

3. Опустите в кастрюлю мандарины, доведите сироп до кипения, затем оставьте на медленном огне на 30 минут. Кожура мандаринов должна стать мягкой, а ломтики — полупрозрачными.

4. Достаньте ломтики из сиропа и высушите. Цукаты лучше всего сложить в стеклянную банку. В холодильнике они будут храниться 3 недели.

Кстати, угощение в горячем виде станет превосходным дополнением к козьему сыру. Аккуратно выложите горячие мандарины на сыр, полейте соусом и посыпьте перцем чили. Оригинальная закуска готова!

1. Очистите имбирь от кожицы и нарежьте его либо тонкими кружочками, либо длинными полосками.

2. Налейте в кастрюлю воду, добавьте туда сахар и имбирь.

3. Доведите сироп до кипения и оставьте имбирь на медленном огне примерно на 30 минут, пока ломтики не станут мягким. Времени может потребоваться чуть больше или меньше, это зависит от толщины кусочков.

4. Достаньте ломтики имбиря из сиропа и переложите на решетку. Дайте им высохнуть до липкого состояния. Это очень важно! Как только имбирь станет липким, обваляйте его в сахарной пудре или сахаре и сложите в герметичный контейнер.

Хранить цукаты из имбиря можно в течение 3 месяцев.

Как правильно выбрать имбирь для цукатов?

Имбирь должен быть твердым, гладким, с тонкой кожицей и характерным ароматом. Важно, чтобы ни одна из его частей не была высушена или сморщена. Пятна, морщинки и видимые волокна говорят о том, что корень уже не свеж.

Больше всего полезных веществ в длинных корешках, так что предпочтение следует отдавать именно им. Чтобы проверить качество имбиря, аккуратно сковырните немного кожицы ногтем. Если тут же почувствовали пряный аромат — корень свежий.