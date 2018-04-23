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Фисташковые шарики с зеленым чаем матча
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Фисташковые шарики с зеленым чаем матча 

Kitchenmag 53 минуты назад
Фото: Kitchenmag
Выпечка — это, конечно, здорово и вкусно! Но какими бы привлекательными и нежнейшими не были те же круассаны, булочки и панкейки, все равно по своим полезным свойствам они уступают сырым десертам. Фисташковые шарики с чаем матча могут стать идеальной находкой для тех, кто хочет одновременно насытиться и оздоровиться.
Такие шарики удобно брать с собой в качестве полезного и быстрого перекуса. Помимо того, что этот десерт очень вкусен и питателен, он добавляет сил и поднимает настроение. Такое изысканное и простое в приготовлении блюдо приведет в восторг не только детишек, но и взрослых, попробовавших много интересных десертов.
Поместить в блендер сырые кешью и фисташки, финики и измельченный кокос, зеленый чай матча и кокосовое масло. Перебить смесь в течение 2 минут до образования однородной консистенции.
Ложкой достать порцию смеси из блендера. Сформировать в руках из орехово-кокосовой массы шарики небольших размеров.
Старайтесь делать шарики диаметром не больше 3-4 см. Десерт с такими размерами будет удобно брать и есть.
Обвалять сделанные шарики в нарезанных фисташках со всех сторон. При этом необходимо плотно прижимать измельченные фисташки к шарам.
Подготовленные шарики отправить в холодильник для охлаждения на 15 минут.
После того, как десерт будет охлажден, его нужно выложить на презентационную тарелку. Выигрышно блюдо смотрится на тарелках прямоугольной формы.
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