Разгрузочные дни помогут похудеть?

Говорят, вернуть себе спокойствие и избавиться от набранных килограммов помогают разгрузочные дни. Как их правильно организовать?

— Вы правы, разгрузочные дни нужны, — отвечает диетолог Ольга Цимбалова. — Но сидеть на одном кефире или яблоках не нужно. Это даёт большой скачок инсулина. Если вы правильно питаетесь, то лучше один день вообще голодать, пить одну воду. Если вам это не под силу, лучше пропустить пару раз в неделю ужин. К слову, основная масса людей в разгрузочные дни голодает, терпит, а на следующий день загружает свой организм. Кстати, чтобы вечером не так остро чувствовать голод, нужно плотно и вкусно завтракать. Разрешается каша со сливочным маслом, яичница с беконом или сыром, можно съесть даже кусочек мяса.