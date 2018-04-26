Худейте со вкусом: меню на четверг от Светланы Шидловской

Cветлана Шидловская (@svetlana_shidlovskaya) рассказала, чем полезна рыба кижуч, и поделилась рецептами любимых заправок для салатов.

Завтрак

Яичница-глазунья и хлебцы с арахисовой пастой

Яйцо — 1 шт. Соль — по вкусу. Хлебцы — 2 шт. Арахисовая паста — 2 ст. л.

На сковороду разбейте яйцо, не повредив желток. Через 30 секунд уменьшите огонь и дождитесь, пока белок станет молочно-белого цвета.

Могу дополнить яичницу хлебцами с арахисовой пастой. В ней много растительного белка, есть витамины группы B и А, нет холестерина. Это питательный, но высококалорийный продукт (в 100 гр. — 588 ккал.), поэтому я ограничиваюсь небольшой порцией с хлебцами.

Первый перекус

Хлебец с филе кижуча

В кижуче содержится большое количество микро— и макроэлементов (железо, цинк, калий, фосфор). Из-за низкого содержания жиров (6 гр.) эта рыба считается низкокалорийным диетическим продуктом (140 ккал. в 100 гр.).

Куриные кексы с рисом и свежими овощами

Рис — 50 гр. Курица — 100 гр. Яйцо — 1 шт. Легкий сыр — 40 гр. Овсяная мука — 5 гр. Свежие овощи — 30 гр. Зелень, специи, соль — по вкусу.

Курицу порезать кусочками. В отдельной емкости смешать яйцо, тертый сыр, зелень и овсяную муку. Добавить специи и соль. В полученную смесь добавьте кусочки курицы.

Основу для кексов разложите в формочки и отправьте в духовку.

К готовому блюду добавьте гарнир в виде свежих овощей и отварного риса.

Второй перекус

Сыр с виноградом

Легкий десерт можно позволить за завтраком, после обеда и даже на полдник.

Теплый салат с морепродуктами

Коктейль из морепродуктов — 100 гр. Соевый соус и специи — по вкусу Побеги спаржи — 100 гр. Кресс-салат или руккола — 50 гр. Оливковое масло — 2 ст. л.

Обжарьте морепродукты с соевым соусом и специями. На другой сковороде обжарьте побеги спаржи. Смешайте готовые морепродукты, спаржу с зеленым салатом и заправьте все оливковым маслом.

Вместо оливкового масла можно использовать кунжутное или делать смесь из оливкового масла и бальзамического уксуса. Еще один вариант заправки: смесь творога и мелко нарубленной зелени. Если вы делаете салат с птицей, попробуйте заправить его соусом из измельченной малины и оливкового масла или смесью из запеченных помидоров, базилика и масла.