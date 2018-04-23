Худейте со вкусом: меню на понедельник от Светланы Шидловской 

Участница проекта «Бешеная сушка» Светлана Шидловская поделилась сбалансированным меню на весь день и рассказала, какой максимальный перерыв должен быть между приемами пищи.
Завтрак
Чиа-пудинг с творогом
Чиа — 20 г. Кокосовое молоко — 40 мл. Овсяные хлопья — 20 г. Творог — 100 г. Ягоды — 30 г.
Семена чиа залейте кокосовым молоком и оставьте на ночь. Овсяные хлопья обжарьте на сухой сковороде. Творог взбейте. Ягоды пюрируйте. Выложите ингредиенты слоями. Приятного аппетита.
Перекус
Овсяно-оладьи с яичницей
Овсяные хлопья — 50 г. Кокосовое молоко — 30 мл. Яйцо — 2 шт. Зелень Соль
Овсяные хлопья смешайте с кокосовым молоком и взбитым яйцом. Испеките оладьи на сухой сковороде. Сверху выложите яичницу и украсьте зеленью.
Совет! Если ваша цель — похудеть, не пропускайте приемы пищи. Максимальный перерыв между ними — 3 часа. Вы не должны быть голодны, чтобы избежать пищевых срывов.
Томатный суп с морепродуктами
Помидоры — 100 г. Лук — 30 г. Морепродукты — 100 г. Прованские травы Чеснок Соль
Почистите небольшую луковицу, сделайте надрезы и отправьте в духовку вместе с посыпанными прованскими травами томатами. Морепродукты обжарьте в сухом сотейнике с мелко нарубленным чесноком. Овощи измельчите в блендере. Перелейте в сотейник к креветкам и доведите смесь до кипения. Подавайте с цельнозерновым хлебом и пастой из авокадо.
Совет! Диетологи советуют не запивать пищу и употреблять воду не менее, чем через 30 минут после еды.
Перекус
Творог с клубникой
Филе трески на гриле с овощным салатом
Треска — 100 г. Руккола — 30 г. Помидор — 30 г. Лимонный сок Морская соль
Треску замаринуйте с лимонном соке и соли. Обжарьте на гриле 7-10 минут. Подавайте с овощным салатом и заправкой из французской горчицы.