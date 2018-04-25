Худейте со вкусом: меню на среду от Светланы Шидловской

Постоянный эксперт рубрики Светлана Шидловская составила сбалансированное меню на день и поделилась основными правилами похудения, которые нужно соблюдать.

Завтрак

Омлет с сыром «Фета» и тунцом

Яйцо — 1 шт. Тунец — 100 г. Авокадо — 30 г. «Фета» — 30 г. Лук — 30 г.

Тунец разомните вилкой. Авокадо и сыр нарежьте кубиками, лук — полукольцами. Обжарьте все ингредиенты на сухой сковороде, а затем вбейте яйцо. Томите на медленном огне 5-7 минут под закрытой крышкой. Подавайте с рубленой зеленью.

Перекус

Сэндвич с ржаным хлебом и творогом

Ржаной хлеб — 20 г. Творог — 20 г. Авокадо — 20 г. Помидор — 15 г. Перепелиное яйцо — 1 шт. Морская соль Зелень

Обжарьте два куска ржаного хлеба на сухой сковороде. Творог взбейте с зеленью и морской солью. Помидор нарежьте кольцами, авокадо — пластинами. Перепелиное яйцо отварите. Намажьте творогом один кусок хлеба. Выложите помидор, авокадо и половинки перепелиного яйца. Накройте вторым куском ржаного хлеба и подавайте к столу.

ПП-пицца

Для теста: Овсяные отруби — 50 ст. л. Творог — 70 г. Белок — 1 шт. Разрыхлитель

Для соуса: Помидор — 1/2 шт. Чеснок — 1 зубчик Базилик

Для начинки: Куриное филе — 50 г. Нежирный сыр — 15 г. Руккола

Смешайте творог с овсяными отрубями, взбитым белком и разрыхлителем. Раскатайте тесто и сформируйте ровный круг без бортиков. Смажьте основу соусом из взбитого с чесноком и базиликом помидора. Куриное филе нарежьте кубиками и обжарьте на сухой сковороде с добавлением морской соли. Выложите на основу. Запекайте при температуре 180 градусов 20 минут. За 5 минут до готовности посыпьте тертым сыром. Перед подачей украсьте листьями свежей рукколы.

Перекус

Творог с персиком

Совет! Следовать правилам пп не так сложно, как может показаться. Самые главные правила: «нет» готовым соусам, жареному, жирному, сладкому, «да» цельнозерновым крупам и кашам (кроме манной) минимум 2 литра воды в сутки, обязательный завтрак (идеальный завтрак –25% от суточного рациона), 5-6 приемов пищи в день — последний не позднее 4-х часов до сна, больше свежих овощей и зелени в рационе.

Куриный шашлык в имбирно-лимонном маринаде

Куриное филе –100 г. Имбирь — 10 г. Лимон — 1 шт. Чеснок — 1 зубчик Оливковое масло — 1 ст. л. Зелень

Имбирь натрите на мелкой терке, чеснок нарежьте небольшими дольками, зелень нарубите. Смешайте ингредиенты для маринада и добавьте лимонный сок. Филе нарежьте кубиками. Замаринуйте на 20-25 минут. Пожарьте шашлык на сковороде-гриль. Подавайте с салатом из свежих ововщей.