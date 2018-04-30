Более 14 тыс. человек за два дня посетили Парк футбола в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апреля. / ТАСС /. Парк футбола в Екатеринбурге за два дня его работы посетили более 14 тыс. жителей Свердловской области. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете чемпионата мира по футболу — 2018.

"В первый день работы парк посетили 5250 человек, сегодня — 9100 уральцев. За два дня в нем побывало порядка 14 тыс. человек", — сообщил собеседник агентства.

Парк был разбит на 11 зон — посетители могли попробовать обыграть робота-вратаря на аттракционе «Робокипер», сделать селфи с талисманом чемпионата мира волком Забивакой, поучаствовать в мастер-классе по футбольному фристайлу, подать заявку на оформления паспорта болельщика, а также сразиться друг с другом в новом виде спорта — смеси футбола и настольного тенниса.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа: Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).