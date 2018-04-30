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Более 14 тыс. человек за два дня посетили Парк футбола в Екатеринбурге
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Более 14 тыс. человек за два дня посетили Парк футбола в Екатеринбурге 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Парк футбола в Екатеринбурге за два дня его работы посетили более 14 тыс. жителей Свердловской области. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете чемпионата мира по футболу — 2018.
Парк открылся в Екатеринбурге 29 апреля. В церемонии открытия приняли участие чемпион мира 1998 года француз Марсель Десайи, вице-губернатор Свердловской области Павел Креков, послы турнира от Екатеринбурга — Антон Шипулин и Александр Пантыкин, а также французский актер Сами Насери.
"В первый день работы парк посетили 5250 человек, сегодня — 9100 уральцев. За два дня в нем побывало порядка 14 тыс. человек", — сообщил собеседник агентства.
Парк был разбит на 11 зон — посетители могли попробовать обыграть робота-вратаря на аттракционе «Робокипер», сделать селфи с талисманом чемпионата мира волком Забивакой, поучаствовать в мастер-классе по футбольному фристайлу, подать заявку на оформления паспорта болельщика, а также сразиться друг с другом в новом виде спорта — смеси футбола и настольного тенниса.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа: Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).
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