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Чемпион мира по футболу Десайи открыл парк ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Чемпион мира по футболу Десайи открыл парк ЧМ-2018 в Екатеринбурге 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: tele.ru
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Парк чемпионата мира по футболу в воскресенье открылся в историческом сквере в самом центре Екатеринбурга. В церемонии открытия приняли участие чемпион мира 1998 года француз Марсель Десайи, вице-губернатор Свердловской области Павел Креков, послы турнира от Екатеринбурга — Антон Шипулин и Александр Пантыкин, а также французский актер Сами Насери, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
"Скоро будет важное событие — чемпионат мира по футболу, — сказал Креков. — Я надеюсь, что нашей сборной удастся победить. Поздравляю всех с открытием парка".
Десайи призвал уральских болельщиков поддержать сборную Франции, которая в Екатеринбурге 21 июня в матче группового этапа сыграет с командой Перу. «В прошлом году был в Москве на открытии парка Кубка конфедераций, сегодня я рад, что открываю парк ЧМ-2018 в Екатеринбурге, — сказал чемпион мира. — Призываю участвовать во всех конкурсах, ведь футбол объединяет. И не забывайте поддерживать сборную Франции, которая здесь проведет один из матчей».
Шипулин поздравил болельщиков с открытием парка, отметив, что он выступает за открытый футбол, и выразив надежду, что сборная России себя покажет на турнире.
Парк разбит на 11 зон — посетители могут попробовать обыграть робота-вратаря на аттракционе «Робокипер», сделать селфи с символом ЧМ-2018 волком Забивакой, поучаствовать в мастер-классе по футбольному фристайлу, подать заявку на оформления паспорта болельщика, а также сразиться друг с другом в новом виде спорта — смеси футбола и настольного тенниса.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа: Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).
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