Финальный этап подготовки волонтеров ЧМ-2018 стартовал в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. / ТАСС /. Финальный этап подготовки волонтеров чемпионата мира по футболу стартовал в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге.

"В глобальном процессе обучения волонтеров чемпионата мира по футболу Екатеринбург — финальный город, и мы здесь ставим точку в большом общем процессе, — рассказал ТАСС руководитель волонтерской программы ЧМ-2018 в Екатеринбурге Александр Антимонов. — Сегодня здесь собрались городские волонтеры и волонтеры оргкомитета ЧМ-2018, которые работали на тестовых матчах на «Екатеринбург-Арене».

Наша задача — вовлечь людей в чемпионат, рассказать об уникальности ЧМ-2018 в России, о командах-участницах, инфраструктуре Екатеринбурга, мы будем знакомить ребят с этим в форме различных интерактивных тренингов".

Общее обучение волонтеров будет длиться пять дней, на каждого волонтера рассчитан один тренинговый день, затем он уступает свое место другому. «Затем перед чемпионатом мира будет так называемое функциональное обучение, когда волонтеры поближе познакомятся со своими задачами, выйдут на объект, где они будут задействованы во время игр ЧМ-2018, чтобы обладать максимальной информацией для помощи гостям Екатеринбурга», — подчеркнул Антимонов.

Во время проведения матчей чемпионата мира волонтеры оргкомитета будут работать с клиентскими группами Международной федерации футбол — это спортсмены, судьи, VIP-гости, представители иностранных СМИ. Городские волонтеры будут работать с болельщиками, помогать им ориентироваться в городе, также они задействованы в фан— зоне. Среди тех, кто проходит обучение — студенты из Китая, Казахстана, Бангладеша, Ганы и других стран.

"Есть ощущение, что такого шанса больше не будет, это случается только раз в жизни. Мне интересно общаться с людьми, заводить новые знакомства, поэтому я работаю в группе Spectator services", — отметил волонтер из Замбии Мбасела Пауль Чили, добавив, что он является болельщиком сборной Бразилии.

"Это очень большое событие, я хотел бы получить определенный опыт и, мне кажется, это лучшее место. Я думаю, опыт — самое важное, что я могу получить здесь, но кроме этого у меня есть возможность познакомиться со многими людьми, найти новых друзей. Мне очень интересны информационные технологии, поэтому я буду помогать в медиацентре", — рассказал Фархан Мридул, волонтер из Бангладеша.