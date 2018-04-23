Питание волонтеров ЧМ-2018 в Екатеринбурге обойдется в 3,5 млн рублей

Заказ на госконтракт появился на официальном портале госзакупок, сообщает в понедельник, 23 апреля, «АиФ-Урал»

Согласно документам, питание для волонтеров во время игр ЧМ-2018 в столице Урала будет организовано в девяти точках города. Это ЦПКиО им. Маяковского, где будет работать большая фан-зона болельщиков в рамках чемпионата, на стадионе «Екатеринбург Арена», где непосредственно пройдут матчи ЧМ, а также на Железнодорожном вокзале Екатеринбурга и в аэропорту «Кольцово» . Кроме того, организаторы предлагают создать точки питания во Дворце игровых видов спорта, ОКБ № 1, горбольницах № 40 и 2 и на Станции скорой медицинской помощи в переулке Саперов, 2.

Всего добровольцев планируется кормить три раз в день: завтрак, обед и ужин. При этом рацион предлагается довольно полноценный и недешевый. Например, завтрак для волонтера обойдется в 895 рублей. Сюда входит каша, горячее блюда, масло, джем, кулинарное изделие, хлеб и чай или кофе (на выбор) с сахаром. Самый дорогой обед. Его стоимость составляет 1195 рублей (салат, суп, горячее блюдо, гарнир, мучное изделие, фрукт, хлеб, чай или кофе с сахаром). А самым дешевым станет ужин — 795 рублей, где будет гарнир с горячим блюдом, булочки и горячий напиток.

Максимальная (начальная) цена аукциона оценивается в 3 560 000 рублей. Тендер проводит МКУ «Столица Урала». К слову, сегодня начинается рассмотрение участников заявки, а 26 апреля планируется окончательно выбрать подрядчика.