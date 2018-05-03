Путь укажут! В УрФУ завершили обучение волонтеров к ЧМ-2018

В Уральском федеральном университете завершили обучение волонтёров перед играми ЧМ-2018 по футболу. Накануне мундиаля состоится генеральная репетиция.

Пять дней длилась итоговая подготовка добровольцев, изъявивших ещё в конце прошлого года желание помогать во время игр чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге. В январе ребята прошли собеседование и окончательный отбор. Сейчас — последние тренинги, а затем генеральная репетиция.

«Обучение для ребят занимало целый день, но они не могли устать или заскучать, поскольку тренинг состоял из нескольких блоков с перерывами и прочими активностями. Нам важно было не только дать знания, но и погрузить их в атмосферу футбольного праздника, чтобы они могли делиться позитивным настроем со всеми гостями ЧМ-2018», — рассказал ведущий специалист департамента по работе с волонтёрами Оргкомитета «Россия-2018» Александр Антимонов.

Во время обучения ребят разделяли на группы и отправляли в разные аудитории уральского университета. Каждой команде давали практические советы: работать с разными категориями болельщиков (в том числе и с инвалидами), правильно вести беседу, указывать навигацию из разных точек города и, главное, — работать в команде.

«Наша задача — вовлечь людей в чемпионат, рассказать об уникальности ЧМ-2018 в России, о командах-участницах, инфраструктуре Екатеринбурга, и мы познакомили ребят с этим в форме различных интерактивных тренингов», — добавил Александр Антимонов.

За день до старта чемпионата мира по футболу добровольцы выйдут на улицы Екатеринбурга и проведут генеральный прогон: встанут на обозначенных позициях и отрепетируют всевозможные варианты.

Волонтёрам в дни мундиаля предстоит работать до 8 часов в сутки. Поэтому организаторы сделали всё возможное, чтобы рабочий день для добровольцев протекал в благоприятных условиях. Ребятам будет предоставлено трёхразовое питание, проезд в общественном транспорте, специальная экипировка (футболка, брюки, толстовка, кепка, рюкзак, дождевик), сувенирная продукция чемпионата и… хорошее настроение от общения с многочисленными болельщиками из разных стран!