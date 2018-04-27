ТОП-10 достопримечательностей Екатеринбурга

Четвертый город России по количеству жителей (и прирастающий ими быстрее Москвы и Питера), столица Урала и русского рока стала самым дальним от Европы участником ЧМ-2018, фактически же единственным представителем Азии в дружной компании русских европейцев (граница между Европой и Азией проходит немного западнее Екатеринбурга). Перед ЧМ-2018 и просто для любителей внутреннего туризма «СП» составила список самых главных достопримечательностей Екатеринбурга, попробовав уложиться в цифру 10.

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