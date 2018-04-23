Власти Екатеринбурга готовы выделить 3,5 млн рублей на питание для волонтеров ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. / ТАСС /. Власти Екатеринбурга объявили тендер об организации питания волонтеров чемпионата мира по футболу 2018 года на сумму более 3,5 млн рублей. В меню, помимо традиционных, включены блюда вегетарианской кухни, сообщается на сайте Госзакупок.

"Оказание услуг по организации и обеспечению городских волонтеров Екатеринбурга горячим питанием в пунктах общественного питания во время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 в России. Начальная сумма контракта более 3,5 млн рублей", — говорится в документах закупки.

Волонтеров предлагается кормить молочной или вегетарианской кашей, из горячего — мясные, овощные и вегетарианские блюда, а также блюда из яиц и творога, на десерт — джем фруктовый, мучные кулинарные изделия, чай, кофе.

Ранее генеральный консул Франции в Екатеринбурге Эрик Мийе сообщил ТАСС, что студенты, которые хорошо знают французский язык, станут волонтерами на мероприятиях чемпионата мира по футболу в 2018 году в городе. Официальный представитель МИД в Екатеринбурге Александр Харлов рассказал ТАСС, что из-за мероприятия они внесут коррективы в работу своих сотрудников. По его словам, в городе создан временный консульский пункт в аэропорту «Кольцово»

В Екатеринбурге пройдут матчи Египет — Уругвай (группа A, 15 июня), Франция — Перу (группа C, 21 июня), Япония — Сенегал (группа H, 24 июня), Мексика — Швеция (группа F, 27 июня).