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Власти Екатеринбурга готовы выделить 3,5 млн рублей на питание для волонтеров ЧМ-2018
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Власти Екатеринбурга готовы выделить 3,5 млн рублей на питание для волонтеров ЧМ-2018 

ТАСС 37 минут назад
Фото: Уралинформбюро
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга объявили тендер об организации питания волонтеров чемпионата мира по футболу 2018 года на сумму более 3,5 млн рублей. В меню, помимо традиционных, включены блюда вегетарианской кухни, сообщается на сайте Госзакупок.
"Оказание услуг по организации и обеспечению городских волонтеров Екатеринбурга горячим питанием в пунктах общественного питания во время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 в России. Начальная сумма контракта более 3,5 млн рублей", — говорится в документах закупки.
Волонтеров предлагается кормить молочной или вегетарианской кашей, из горячего — мясные, овощные и вегетарианские блюда, а также блюда из яиц и творога, на десерт — джем фруктовый, мучные кулинарные изделия, чай, кофе.
Ранее генеральный консул Франции в Екатеринбурге Эрик Мийе сообщил ТАСС, что студенты, которые хорошо знают французский язык, станут волонтерами на мероприятиях чемпионата мира по футболу в 2018 году в городе. Официальный представитель МИД в Екатеринбурге Александр Харлов рассказал ТАСС, что из-за мероприятия они внесут коррективы в работу своих сотрудников. По его словам, в городе создан временный консульский пункт в аэропорту «Кольцово».
В Екатеринбурге пройдут матчи Египет — Уругвай (группа A, 15 июня), Франция — Перу (группа C, 21 июня), Япония — Сенегал (группа H, 24 июня), Мексика — Швеция (группа F, 27 июня).
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