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Звезда футбола Марсель Десайи презентовал униформу для волонтеров ЧМ-2018
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Звезда футбола Марсель Десайи презентовал униформу для волонтеров ЧМ-2018 

РИА Новости 1 мая 2018
Фото: НАША ГАЗЕТА
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. 30 апреля в парке футбола чемпионата мира в Екатеринбурге прошла презентации униформы волонтеров ЧМ-2018, сообщается в пресс-релизе оргкомитета «Россия-2018».
Моделями выступили сами волонтеры и звездный гость — чемпион мира и Европы в составе сборной Франции по футболу Марсель Десайи.
"Для меня настоящее удовольствие представить новую форму волонтеров, которые играют очень важную роль в организации чемпионата мира по футболу", — сказал футболист.
Спортсмен отметил, что форма не только красивая и яркая, но и очень удобная.
В комплект экипировки волонтеров ЧМ-2018 входят футболка, кофта, брюки, кроссовки, кепка, рюкзак, мешок для обуви и дождевик. Для всех волонтеров униформа станет уникальным сувениром.
"Мы очень рады, что наши волонтеры получили яркую и узнаваемую экипировку, которая позволит гостям легко выделить их из потока людей и будет способствовать хорошему, праздничному настроению болельщиков и участников чемпионата мира", — отметил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
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