Звезда футбола Марсель Десайи презентовал униформу для волонтеров ЧМ-2018

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости . 30 апреля в парке футбола чемпионата мира в Екатеринбурге прошла презентации униформы волонтеров ЧМ-2018, сообщается в пресс-релизе оргкомитета «Россия-2018».

Моделями выступили сами волонтеры и звездный гость — чемпион мира и Европы в составе сборной Франции по футболу Марсель Десайи.

"Для меня настоящее удовольствие представить новую форму волонтеров, которые играют очень важную роль в организации чемпионата мира по футболу", — сказал футболист.

Спортсмен отметил, что форма не только красивая и яркая, но и очень удобная.

В комплект экипировки волонтеров ЧМ-2018 входят футболка, кофта, брюки, кроссовки, кепка, рюкзак, мешок для обуви и дождевик. Для всех волонтеров униформа станет уникальным сувениром.