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Дежурное блюдо: почему однообразное питание — это вредно
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Дежурное блюдо: почему однообразное питание — это вредно 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Стресс и проблема разнообразия
Мы задуманы природой как всеядные животные, и мало кто способен постоянно питаться одним и тем же, не впадая от этого в тоску и не теряя аппетита. Семейные ужины, неотличимые друг от друга, не способствуют объединению домашних, а как раз наоборот — вызывают раздражение. Вчера котлеты, сегодня котлеты, завтра тоже будут котлеты — неудивительно, что повар не получает комплиментов за свои труды, а семья вяло ковыряет вилками в тарелках. Можно придумать собственное меню — если есть силы, время и желание, а можно делегировать полномочия и заказать ужины на неделю в сервисе доставки еды с рецептами. Например, в Шефмаркет есть несколько линеек меню — от семейного, с привычным домашним гуляшом из говядины и азу по-татарски, до оригинального, в котором есть мадрасское карри с ананасом. Выдумывать ничего не нужно: вам доставят коробку, в которой будет все для карри (и остальных блюд) — от индейки, упакованной в термопакет, до лемонграсса, кокосового молока и свежей кинзы — и фоторецепт, чтобы вы могли ему следовать и не загубить кинзу раньше срока. Всего рецептов более 1000, они постоянно меняются, и от однообразия вы точно страдать не станете.
Срывы
Даже если вы питаетесь однообразно совершенно осознанно, и гречневая гречка под несоленым гречневым соусом — это маленький шажок к сияющей мечте о 42-м размере бикини, скучный рацион в этом деле — плохой помощник. Пляж и новое бикини еще когда будут, а вознаградить себя за мучения, причиненные крупой, хочется прямо сейчас. Унылая диета приводит к регулярным срывам: вы несколько дней заставляете себя есть биточки на пару, а потом внезапно решаете, что заслужили передышку — и вот к вам уже мчится доставщик пиццы, или вы сами мчитесь в направлении кремовых пирожных и карбонары с двойным сыром.
Нехватка одних нутриентов
Не существует суперпродуктов, в которых содержатся все самые важные питательные вещества разом. И если изо дня в день есть только говядину, картошку или макароны, это очень быстро скажется на здоровье. Даже если вы питаетесь свежайшими овощами, в которых полно витаминов, вы наверняка будете недополучать витамины А, В12 и D, незаменимые жирные кислоты омега-3, цинка и железа. У тех, кто живет на одних полуфабрикатах, нередко отмечается нехватка витаминов С и Р, а любители бутербродов и прочей сухомятки страдают от дефицита кальция и фосфора. В мясе, птице, яйцах и рыбе нет пищевых волокон, которые помогают поддерживать нормальную микрофлору кишечника, а в овощах очень мало белка и аминокислот.
И избыток других
Однообразное питание приводит к тому, что вы потребляете слишком много определенных витаминов — и ничего хорошего в этом нет. Например, избыток витамина РР, которого очень много в курятине, говядине, свинине, яйцах и гречке, может привести к повышению уровня сахара в крови и нарушению жирового обмена. А слишком высокие дозы витамина А (его очень много в печени) приводит к устойчивой тошноте, ухудшению зрения и болях в суставах.
Расстройство пищевого поведения
По данным ВЦИОМ, россияне не очень любят перемены — в том числе в еде. Почти 85% респондентов поставили во главу меню хлеб и крупы, 80% — растительное и сливочное масло, 76% регулярно едят макароны, 71% — мясо. Цифры по рыбе и морепродукты на этом фоне выглядят совсем незаметно. ВОЗ называет такую ситуацию «скрытым голодом»: еды хватает, но мы постоянно недополучаем важных веществ из-за того, что едим одно и то же.
Организм воспринимает однообразный рацион как нехватку еды и часто превращает ограничения в навязчивую идею. То есть после пары недель на рисе и овощах вы запросто поймаете себя на том, что думаете только о мамином борще, котлетах по-киевски или хинкали и представляете, как все это едите. Остановиться будет трудно не только в мыслях, но и непосредственно за столом: например, в гостях у тетушки вы бестрепетно согласитесь «съесть еще вот этого салатика», в ресторане закажите два-три блюда вместо одного, из кондитерской вернетесь с парой килограммов конфет (которые сами же и съедите). Результат — расстройство пищевого поведения: проблемы с желудком из-за переедания, набор веса и разочарование в себе (срыв и переедание мы воспринимаем как следствие собственной «слабой воли»).
Чтобы этого избежать, состав блюд и их размер лучше заранее планировать — самостоятельно, или, как мы уже сказали выше, с помощью профессионалов.
Сокращение жизни
Исследователи из Гарвардской школы общественного здоровья проследили четкую взаимосвязь между ассортиментом потребляемых продуктов питания и продолжительностью жизни. Они наблюдали 59 038 женщин из Швеции в возрасте 40-70 лет и выяснили, что те из них, чья диета включала 16-17 разных полезных продуктов, на 42% реже умирали от самых разных причин, чем те, кто употреблял не более 8 здоровых продуктов. Из чего руководитель исследования, доктор Карин Майклз, сделала вывод: хотите жить долго — увеличивайте количество полезных продуктов в рационе, а не снижайте количество вредных. Понятно, что в молодости мало кто представляет себя отмечающим свой 102-й день рожденья — но только представьте, как круто будет дожить до туристических полетов на Марс или действующих телепортов (например). А всего-то и нужно — чередовать суп том ям с варениками с вишней, а паровые котлеты — с овощами на гриле!
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