Лучшие весенние рецепты пасты

Практически в каждом приличном ресторане весной появляются сезонные предложения, и в большиснтве из них акцент сделан на ранние овощи. Они находятся на пике своей питательной ценности, а это значит, что сезонные овощи максимально богаты витаминами и микроэлементами. Так почему бы этим не воспользоваться и не начать налегать на свежую зелень и дома? Совсем не обязательно, что это будет скучный салат. Подать овощи можно как отдельное самостоятельное блюдо. Сезонные овощи гармонично вписывается в общую вкусовую палитру любой пасты и придают ей нотку свежести.

— Парпаделле со спаржей —

© delish

Ингредиенты на 4 порции:

450 г пасты парпаделле 3 ст.л. оливкового масла 450 г молодых шампиньонов, нарезать небольшими кусочками 2 зубчика чеснока, измельчить 1 чашка овощного бульона 450 г спаржи, нарезать 2-см кусочками 2 ст.л. сливочного масла 1 чашка тертого пармезана 1 чашка тертого сыра (типа фонтина) 1/2 чашка свежих листьев петрушки Свежемолотый черный перец, крупнозернистая соль

Приготовление:

В кастрюлю с кипящей подсоленной водой добавить пасту. Варить в соответствии с инструкцией на упаковке. Слить воду, зарезервировав 1 чашку, и вернуть пасту в кастрюлю. Пока паста варится, в большой сковороде на средне-высоком огне нагреть масло. Добавить грибы и распределить их одним слоем. Жарить в течение 3 минут. Перемешать, добавить чеснок, приправить солью и перцем и обжаривать еще 2 минуты.

Добавить бульон и спаржу и с помощью деревянной ложки очистить дно сковороды от прилипшего чеснока и грибов. Довести до кипения и варить 5 минут. Добавить сливочное масло, готовую пасту и оба сыра; аккуратно перемешать щипцами (если макароны получатся суховатыми, добавить воду от пасты до достижения желаемой консистенции). Переложить пасту на тарелки и посыпать тертым пармезаном, петрушкой и сбрызнуть оливковым маслом.

— Паста с фенхелем и курицей —

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Ингредиенты на 2 порции:

1 ст.л. оливкового масла + 1 ч.л. 1 ст.л. красного винного уксуса Маленький пучок эстрагона 2 куриных филе 100 г длинной пасты 1 маленькая луковица фенхеля

Приготовление:

Смешать 1 столовую ложку оливкового масла, уксус и половину листьев эстрагона в стеклянной миске. Выложить в маринад куриное филе и убрать на 1 час в холодильник.

По истечении времени разогреть сковороду-гриль. Выложить в центр куриное филе и обжарить в течение 10-12 минут до готовности. Готовую курицу держать в тепле. Тем временем в большой кастрюле довести до кипения воду, посолить и выложить пасту. Варить в соответствии с инструкцией на упаковке.

Нарезать фенхель на ломтики толщиной 1-2 см, слегка смазать оливковым маслом и обжарить на сковороде в течение 6-8 минут, пока он не размягчится.

Нарезать курицу. Пасту откинуть на дуршлаг, разорвать оставшуюся часть листьев эстрагона. Пасту смешать с кусочками курицы, фенхелем и эстрагоном и подавать.

— Фарфалле с рукколой и лимоном —

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Ингредиенты на 4 порции:

450 г пасты фарфалле 2 ст.л. оливкового масла 3 зубчика чеснока, измельчить 1/2 ч.л. острого красного перца хлопьями 1/2 чашки нарезанного свежего базилика 1 ч.л. мелко тертой лимонной цедры (плюс сок по желанию) 1 чашка раскрошенного сыра фета 1/3 чашки крупно тертого пармезана Около 4 чашек рукколы Соль, перец

Приготовление:

В большой кастрюле довести до кипения воду, посолить и добавить пасту. Варить в соответствии с инструкцией на упаковке.

Тем временем в небольшой сковороде нагреть оливковое масло, добавить чеснок и острый перец и обжарить на маленьком огне до появления аромата (чеснок не румянить!).

В отдельной миске смешать базилик, лимонную цедру, сыр фета и пармезан. Когда паста будет готова, откинуть ее на дуршлаг и вернуть в кастрюлю; оставить примерно 1/2 чашки воды от варки. Перемешать пасту с рукколой, добавить оливковое масло с чесноком и перцем, смесь с базиликом и снова перемешать. По вкусу посолить и поперчить. Если необходимо, добавить воду от пасты. Перед подачей выжать на пасту немного лимонного сока и посыпать тертым сыром.

— Карбонара с горошком —

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Ингредиенты на 4 порции: 450 г спагетти 280 г сладкого горошка 6-8 ломтиков бекона или больше по вкусу Горсть тертого пармезана (около 1/2 чашки) Около 1/4 чашки нарезанной свежей мяты 1 большое яйцо 1/4 чашки густых сливок Щепотка тертого мускатного ореха

Приготовление:

Обжарить бекон на большой сковороде до хрустящей корочки. Обсушить на бумажных полотенцах. Нарезать бекон небольшими кусочками и отложить. В маленькой миске взбить яйцо, сливки и мускатный орех; отложить.

Тем временем опустить пасту в кипящую подсоленную воду и варить в соответствии с инструкцией на упаковке; сохранить одну чашку воды от варки. В другой кастрюле отварить горошек. Готовую пасту откинуть на дуршлаг и вместе с горошком переложить в сковороду, в которой готовился бекон. Вылить смесь яиц и сливок на горячую пасту и перемешать щипцами. Добавить немного воды от пасты. Посыпать пасту пармезаном и дополнить рубленым беконом и мятой. Подавать сразу же.

— Паста из цукини с артишоками —

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Ингредиенты на 3 порции:

Для артишоков:

450 г артишоков 1 ст.л. оливкового масла Сок одного лимона Соль, перец 1/2 ч.л. чесночного порошка

Для пасты:

3 средних цуккини 1 ст.л. оливкового масла 2 зубчика чеснока, измельчить 1/4 ч.л. хлопьев красного перца Черный перец Сок половинки лимона 1/4 чашки тертого пармезана

Приготовление:

Очистить и подготовить артишоки. В средней миске смешать оливковое масло, сок лимона, чесночный порошок; по вкусу приправить солью и перцем. Выложить артишоки в смесь артишоки и перемешать. Разложить артишоки на противне и выпекать в разогретой до 220 градусов духовке в течение 20 минут, пока они не подрумянятся; спустя 10 минут перевернуть.

Пока артишоки запекаются, с помощью слайсера спирально нарезать цукини. Отложить в сторону. За десять минут до готовности артишоков, поставить на средне-высокий огонь большую сковороду. Добавить оливковое масло, нагреть, выложить чеснок и красный перец и обжарить в течение 30 секунд или до появления аромата. Добавить пасту из цукини, приправить перцем и обжарить, помешивая, около 5 минут. Добавить артишоки, лимонный сок и сыр и снять с огня, постоянно постоянно, чтобы паста покрылась расплавленным сыром. Разложить по тарелкам и подавать.

— Паста с листовыми овощами —

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Ингредиенты на 3 порции:

255 г листьев молодого мангольда, кале или шпината 1 ст.л. крупнозернистой соли 230 г пасты орекьетте 6 ст.л. несоленого сливочного масла 1 чашка грецких орехов Горсть (около 1/4 чашки) тертого пармезана Соль, свежемолотый перец

Приготовление:

Листовые овощи хорошо вымыть. В кастрюлю налить воду, довести до кипения и посолить. Выложить пасту и варить в соответствии с инструкцией на упаковке.

В большой сковороде растопить на среднем огне сливочное масло. Как только масло станет коричневым и приобретет ореховый аромат, выключить огонь. В маленькой сковороде на средне-высоком огне обжарить грецкие орехи, до слегка коричневого цвета и появления аромата, около 10 минут. Снять с орехов шелуху и отложить в сторону.

Зарезервировать 1/2 чашки воды от пасты, орекьетте откинуть на дуршлаг. На среднем огне нагреть коричневое масло, добавить в сковороду пасту, листовые овощи и грецкие орехи и перемешать. Посыпать сыром и снова перемешать. По вкусу посолить и поперчить, если необходимо, добавить воду от пасты.

— Паста с цукини, горошком и мятой —

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Ингредиенты на 4 порции:

1 большой лимон 4 ломтика хлеба чиабатта 250 г спагетти 2 ст.л. оливкового масла 2 больших цукини, натереть 2 зубчика чеснока, измельчить 3/4 чашка замороженного или свежего горошка 1/4 чашки оливкового масла 1/4 чашки нарезанных свежих листьев мяты Нарезанный пластинками сыр пармезан

Приготовление:

Мелко натереть цедру лимона и выжать сок. Разломать хлеб на небольшие кусочки. В кастрюлю с кипящей подсоленной водой опустить пасту и варить в соответствии с инструкцией на упаковке.

Тем временем в большой сковороде нагреть оливковое масло. Выложить хлеб и обжарить, помешивая, в течение 3-4 минут или до золотистого цвета. Переложить в миску. Добавить в сковороду цукини и чеснок. Жарить, помешивая, в течение 3 минут или пока цукини не начнут размягчаться. Добавить горох. Продолжать готовить, периодически помешивая, еще 3-5 минут или до тех пор, пока горошек не размягчится. Добавить пасту, цедру лимона, лимонный сок, оливковое масло и мяту. Готовить, помешивая, в течение 2 минут или пока все ингредиенты не нагреются. Приправить солью и перцем. Посыпать хлебом и пармезаном и подавать.