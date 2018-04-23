Как в Молдове делают плачинду и что это такое

Этой статьей мы продолжаем серию публикаций, посвященных кулинарным и гастрономическим традициям разных стран и народов. Здесь вы не найдете каких-то конкретных рецептов, зато узнаете много нового и даже неожиданного из мира еды и напитков.

Если вы не родились в Молдове, правильно назвать это традиционное для региона блюдо будет затруднительно. Собственно, местные жители сами называют его немного по-разному, по крайней мере для нашего российского уха: плачинда, плацинда, плачента, плащенда… Но люди там вежливые и доброжелательные, ваш искренний интерес к местной кухне оценят по достоинству.

Для этого большого и круглого закрытого пирога тесто готовят самое простое — мука, яйцо, соль, чуточку дрожжей и немного холодной воды. Если вы сообразите уточнить насчет воды, окажется, что нужна минеральная, но какая именно — ни за что на свете никто не скажет, добродушно ссылаясь на фамильный секрет. Начинка бывает самая разная, среди классических — толченая картошка, крутые яйца с зеленым луком, припущенная капуста с зеленью, мясной фарш, да еще сырная версия — с творогом или брынзой. И десертный вариант с яблоками или ягодами. Начинку выкладывают плашмя на середину лепешки и прикрывают ее краями, загибая их со всех сторон.

Будете раскатывать тесто для плачинды у себя дома, мысленно примеряйтесь к своей сковородке: было бы глупо не использовать всю ее плоскость, но и поместиться туда будущий деликатес должен свободно. Готовят плачинду обычно на рафинированном растительном масле, что объяснимо — оно не должно забивать ароматы жареного теста и начинки. Нет, это не фритюр, один раз здоровенный блин с начинкой придется перевернуть, но масла должно быть достаточно, чтобы не пригорало.

Технологически есть еще старинный вариант — запечь плачинду в дровяной печи. В деревенских домах в Молдове, где эти печи сохранились и все еще на ходу, так поступают до сих пор. По сравнению с жаркой на сковородке печная выпечка получается пышнее и вкус у нее особый, но эту версию еще поискать; будете в этих краях, поспрашивайте на всякий случай, вдруг повезет. Более современный и доступный вариант — духовка. Перед подачей плачинду нарезают порционными кусками, обычно четвертушками. Как это часто бывает с простой деревенской пищей, этот замечательный молдавский пирог едят и горячим, и холодным.

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