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Названы самые опасные в теплое время продукты
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Названы самые опасные в теплое время продукты 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Испанские специалисты предостерегли о возможных проблемах со здоровьем вследствие употребления некоторых продуктов в сезон, когда тепло за окном начинает все сильнее повышать градус. С наступлением теплого сезона увеличивает риск заражения сальмонеллой, напомнили специалисты на портале «Испания по-русски».
«Принято считать, что сальмонелла размножается в яйцах домашней птицы и продукции из них, однако с увеличением температуры растут шансы обнаружить ее и в других продуктах», — заявили врачи-инфекционисты.
К примеру, по словам экспертов, сальмонелла может оказаться в любом растении, политым при выращивании водой c навозом. Также медики сообщили о том, что сальмонеллы способны проникать в моллюсков при их контакте с загрязненной водой, и даже оказаться в пирожном тирамису. Кроме того риск заразиться сальмонеллезом резко вырастает в случае недостаточно хорошо приготовленной курятины, свинины или телятины.
«Сырые продукты следует хорошо промывать в проточной воде, не подвергать разморозке и заморозке по несколько раз и не хранить подолгу на открытом воздухе при температуре окружающей среды», — рассказали эксперты о том, как избежать опасного заражения.
Полезно знать и о том, что сильный холод или температура выше 70 градусов способны покончить со злосчастными бактериями раз и навсегда. Но носителями сальмонеллы, помимо продуктов, могут оказаться еще и люди, которые пренебрегают соблюдением правил бытовой гигиены, подчеркнули ученые. Ранее МедикФорум писал о нежданном вреде пива, который был обнаружен учеными. Оказалось, что сравнительно небольшое количество напитка может вызывать рак.
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