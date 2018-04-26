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Определены лучшие продукты для гипертоников
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Определены лучшие продукты для гипертоников 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Страдающие от гипертонии люди должны внимательно следить за тем, как складывается их рацион в течение дня — их привычное питание влияет на изменения артериального давления. Гипертоники обязательно должны употреблять в пищу свежий шпинат, бананы и злаки, передает «Страна здоровья». Шпинат содержит в себе фолиевую кислоту, магний и калий, которые в комплексе оказывают выраженное благоприятное действие на состояние сосудов и сердца. В частности, шпинат укрепляет сосудистые стенки, улучшает состав крови, избавляет от отечности. Сосудорасширяющим действием обладают все зеленые листовые овощи и еще свежее молоко. В бананах также содержит большое количество калия — их употребление способствуют активации обменных процессов и очищению сосудов и артерий от холестериновых отложений. Что касается продуктов из цельного зерна, то они богаты ценными питательными веществами, в том числе клетчаткой, калием, магнием и фолиевой кислотой: врачи называют их незаменимыми для гипертоников. Такие продукты оздоровляют артерии и снижают риск сосудистых повреждений. Также, по словам специалистов, эффективны для снижения повышенного кровяное давление бобы и зернобобовые культуры — горох, маш, фасоль, чечевица и нут. Они являются отличным источником витаминов группы В и витаминов А и D, которые улучшают состояние ткани сосудов и артерий. Кроме того, при гипертонии большую пользу может принести картофель, — прежде всего, свежий и не жареный. В таком продукте много витаминов и в особенности необходимого сердцу и сосудам минерала калия. Картофель в рационе гипертоников положительно влияет на эластичность системы кровообращения и помогает кровеносным сосудам очищаться, предотвращая тем самым смертельно опасное явление образования тромбов. Ранее МедикФорум писал о том, что в обычной селедке ученые обнаружили вещество, способное быть «лекарством» от болезни Паркинсона.
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