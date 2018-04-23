Японская диета на две недели

Нужно похудеть за 14 дней на 7-8 кг? Это вполне возможно, если воспользоваться японской диетой, одной из самых строгих, но и эффективных.

Диета по-японски на 14 дней

Основной смысл японской диеты — в малом количестве углеводов, чтобы заставить организм плавить собственный жир. Эффекта хватает на 2-3 года, если после окончания диеты вы не начнете питаться одним сахаром. Впрочем, за две недели организм успеет перестроиться на новый режим питания.

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Правила японской диеты таковы:

нужно полностью исключить из рациона соль, сахар, спиртное и мучные изделия,

нельзя заменять продукты в меню (как минимум нежелательно),

вместо обычной воды лучше пить минеральную или кипяченую,

нежелательно менять дни местами.

Японская диета, как и любая другая, запрещена беременным и кормящим, а также людям с заболеваниями почек, печени, желчного пузыря и ЖКТ. С осторожностью стоит садиться на диету людям, у которых есть проблемы с давлением, — в ней много чашек черного кофе.

Привыкнуть к этой диете не очень легко, поскольку она полностью бессолевая. Но эффект того стоит!

Меню японской диеты по дням

1 день:

Завтрак: черный кофе.

Обед: салат из капусты с растительным маслом, 2 яйца вкрутую, стакан томатного сока.

Ужин: салат из капусты с маслом, 200 г нежирной вареной рыбы.

2 день:

Завтрак: черный кофе, сухарик.

Обед: салат из капусты с маслом, 200 г нежирной вареной рыбы.

Ужин: 200 г отварной говядины (без соли!), стакан кефира.

3 день:

Завтрак: черный кофе.

Обед: 1 яйцо (лучше сырое, можно вкрутую), салат из моркови с маслом.

Ужин: свежие яблоки (можно есть и в течение дня).

4 день:

Завтрак: черный кофе.

Обед: корень пастернака с маслом, свежие яблоки.

Ужин:любые фрукты.

5 день:

Завтрак: тертая морковь с лимонным соком.

Обед: 500 г нежирной рыбы, стакан томатного сока.

Ужин: любые фрукты.

6 день:

Завтрак: черный кофе.

Обед: 500 г вареной курицы, салат из капусты или моркови с маслом.

Ужин: салат из моркови с маслом, 2 вареных яйца.

7 день:

Завтрак: зеленый чай.

Обед: 200 г говядины, любые фрукты.

Ужин: из любого дня кроме яблок.

8 день:

Аналогичен 7-му.

9 день:

Аналогичен 6-му.

10 день:

Аналогичен 5-му.

11 день:

Аналогичен 3-му.

12 день:

Завтрак: черный кофе, сухарик.

Обед: кабачок в масле, яблоки, черный кофе, сухарик.

Ужин: 200 г отварной говядины, стакан кефира.

13 день:

Завтрак: черный кофе.

Обед: салат из капусты или моркови с маслом, 2 вареных яйца, стакан томатного сока.

Ужин: отварная рыба.

14 день:

Завтрак: черный кофе.

Обед: салат из капусты или моркови с маслом, отварная рыба.

Ужин: 200 г вареной говядины, стакан кефира.