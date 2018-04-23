Японская диета на две недели 

Нужно похудеть за 14 дней на 7-8 кг? Это вполне возможно, если воспользоваться японской диетой, одной из самых строгих, но и эффективных.
Диета по-японски на 14 дней
Основной смысл японской диеты — в малом количестве углеводов, чтобы заставить организм плавить собственный жир. Эффекта хватает на 2-3 года, если после окончания диеты вы не начнете питаться одним сахаром. Впрочем, за две недели организм успеет перестроиться на новый режим питания.
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Правила японской диеты таковы:
нужно полностью исключить из рациона соль, сахар, спиртное и мучные изделия,
нельзя заменять продукты в меню (как минимум нежелательно),
вместо обычной воды лучше пить минеральную или кипяченую,
нежелательно менять дни местами.
Японская диета, как и любая другая, запрещена беременным и кормящим, а также людям с заболеваниями почек, печени, желчного пузыря и ЖКТ. С осторожностью стоит садиться на диету людям, у которых есть проблемы с давлением, — в ней много чашек черного кофе.
Привыкнуть к этой диете не очень легко, поскольку она полностью бессолевая. Но эффект того стоит!
Меню японской диеты по дням
1 день:
Завтрак: черный кофе.
Обед: салат из капусты с растительным маслом, 2 яйца вкрутую, стакан томатного сока.
Ужин: салат из капусты с маслом, 200 г нежирной вареной рыбы.
2 день:
Завтрак: черный кофе, сухарик.
Обед: салат из капусты с маслом, 200 г нежирной вареной рыбы.
Ужин: 200 г отварной говядины (без соли!), стакан кефира.
3 день:
Завтрак: черный кофе.
Обед: 1 яйцо (лучше сырое, можно вкрутую), салат из моркови с маслом.
Ужин: свежие яблоки (можно есть и в течение дня).
4 день:
Завтрак: черный кофе.
Обед: корень пастернака с маслом, свежие яблоки.
Ужин:любые фрукты.
5 день:
Завтрак: тертая морковь с лимонным соком.
Обед: 500 г нежирной рыбы, стакан томатного сока.
Ужин: любые фрукты.
6 день:
Завтрак: черный кофе.
Обед: 500 г вареной курицы, салат из капусты или моркови с маслом.
Ужин: салат из моркови с маслом, 2 вареных яйца.
7 день:
Завтрак: зеленый чай.
Обед: 200 г говядины, любые фрукты.
Ужин: из любого дня кроме яблок.
8 день:
Аналогичен 7-му.
9 день:
Аналогичен 6-му.
10 день:
Аналогичен 5-му.
11 день:
Аналогичен 3-му.
12 день:
Завтрак: черный кофе, сухарик.
Обед: кабачок в масле, яблоки, черный кофе, сухарик.
Ужин: 200 г отварной говядины, стакан кефира.
13 день:
Завтрак: черный кофе.
Обед: салат из капусты или моркови с маслом, 2 вареных яйца, стакан томатного сока.
Ужин: отварная рыба.
14 день:
Завтрак: черный кофе.
Обед: салат из капусты или моркови с маслом, отварная рыба.
Ужин: 200 г вареной говядины, стакан кефира.