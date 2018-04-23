Книга недели: «Уникальная #DIET_программа» Екатерины Масловой

Вышла книга фуд-блогера Екатерины Масловой «Уникальная #DIET_программа. 5 рационов. 125 счастливых рецептов. Минус 5-10 кг за месяц». В новой книге Екатерины Масловой вы найдете 125 рецептов для любого рациона — веганского, спортивного, мясного, рыбного и без глютена.

Главное достоинство книги «Уникальная #DIET_программа» — удобство и практичность всех рекомендаций. Меню составлено так, чтобы еду было удобно брать на работу. Все рецепты очень простые, но при этом разнообразные — блюда можно приготовить за считанные минуты, с рецептами справится даже тот, кто не имеет особых кулинарных навыков.

Чтобы изменить свое питание и быть стройным, совсем не обязательно выходить из зоны комфорта. Можно есть пасту, картофель и даже десерты и при этом с легкостью избавляться от лишнего веса.