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Пьющие газировку беременные делают будущих детей отсталыми
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Пьющие газировку беременные делают будущих детей отсталыми 

МедикФорум 45 минут назад
Фото: МедикФорум
Получающие слишком большое количество газированных напитков дети имеют трудности с обучением, словарным запасом и памятью. Причём проблемы могут начаться еще в утробе матери, как показало исследование. Если будущая мама в период беременности употребляет большое количество сладких газированных напитков, то у ее ребенка могут быть более низкие результаты когнитивных тестов, как показало исследование ученых из Гарвардского университета. Самый большой вред в период беременности представляет большое количество переработанных продуктов питания, сладких и газированных напитков. Дети от таких матерей демонстрируют ярко выраженные проблемы с обучением, памятью, процессом принятия решений и словарным запасом. Аналогично этому, придерживающиеся подобного же рациона школьники являются менее интеллектуально развитыми. С другой стороны, если диета матери и ребенка содержит большое количество фруктов, имеющих так называемые свободные сахара, то интеллект ребенка бывает более развитым. На протяжении десятков лет эксперты предупреждали о том, что избыток сахара в рационе связан с такими проблемами со здоровьем, как ожирение и диабет. Однако это одно из первых исследований, которое подтвердило существование связи между сахаром и ранним этапом развития мозга ребенка. Традиционно специалисты в области здорового питания не рекомендуют употреблять более 10 чайных ложек сахара ежедневно. Но в среднестатистическом рационе взрослых жителей США 22 чайных ложки сахара, что составляет эквивалент 350 калорий. При этом в рационе обычного американского ребенка 32 чайных ложки сахара. Естественно, что учитывается не только сахар, который добавляется в кофе или чай, а также выпечку, но и все сладкие напитки и продукты в рационе. Питание с высоким содержанием сахара может вызывать повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые болезни. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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