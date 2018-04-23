Все на пикник: запасаемся рецептами шашлыка

Совсем скоро нас ждут майские праздники, которые сложно себе представить без выезда на дачу или природу. А какое путешествие за город без ароматного шашлыка? Конечно, сейчас этот продукт уже готовым можно купить в любом магазине, однако приготовить его своими руками от и до будет куда лучше. Предлагаем вам подборку рецептов, собранных на просторах интернета.

Шашлык из говядины Ингредиенты (на 4 порции): 600 гр говядины; 1 головка чеснока; 1 небольшой красный перец чили; пучок кинзы; 2 лайма; 100 мл подсолнечного масла; соль по вкусу. Для соуса: по несколько веточек кинзы, петрушки, укропа; 1 ч. л. семян зиры; 2 веточки базилика; щепотка сахара; 3 зубчика чеснока; 500 мл томатного сока; соль и перец по вкусу. Приготовление: 1. Сделайте маринад для говядины. Выдавите сок из лаймов. Смешайте в блендере или процессоре очищенные зубчики чеснока, кинзу, четверть перца чили, подсолнечное масло, соль, сок цитрусовых и цедру одного лайма. Попробуйте и, если требуется, добавьте больше чили и соли. 2. Нарежьте говядину кубиками среднего размера (около 3-4 см в длину и ширину), замаринуйте мясо на 2-5 часов. Жарьте на углях (на шампурах или в сетке) с каждой стороны до появления аппетитной корочки, около 5-7 минут. Перед подачей на стол не забудьте проверить готовность мяса, надрезав толстый кусок посредине. 3. Сделайте соус. Измельчите кинзу, петрушку, укроп и базилик, натрите на мелкой терке зубчики чеснока. Смешайте с томатным соком, зирой, солью и перцем. Затем приправьте сахаром и дайте настояться как минимум 20 минут. Если требуется, добавьте больше соли и перца.

Шашлык из курицы и свиной грудинки Ингредиенты: филе куриное 600 граммов грудинка свиная 200 граммов помидор 4 штуки лук репчатый 2 штуки чеснок 3 зубчика паприка петрушка гранат 1 штука черный перец соль Приготовление: 1. Нарезаем куриное филе, грудинку, помидоры и лук крупными кубиками. Кладем в миску. 2. Добавляем измельченный чеснок, паприку, петрушку, перец и соль. Перемешаем. Ставим в холодильник на 3 часа. 3. Нанизываем на шампуры куски курицы и грудинки. Жарим шашлыки над углями. 4. Перед подачей посыпаем блюдо зернами граната и зеленью петрушки.

Свиной шашлык с клюквой Ингредиенты: свиная шея — 2 кг лук репчатый — 4 шт. чеснок — 2 зубчика лимон — 1/2 шт. помидор — 1 шт. клюква — 100 г соль и специи — по вкусу Приготовление: 1. Свинину промыть, обсушить бумажным полотенцем и срезать лишний жир. Затем нарезать мясо на небольшие порционные кусочки и выложить в глубокое блюдо или кастрюлю. 2. Репчатый лук очистить и нарезать кольцами. Лимон и помидор нарезать крупными дольками, чеснок мелко нашинковать или потереть. 3. Отдельно размять клюкву так, чтобы она дала сок. Смешать клюкву с овощами и добавить к мясу, посолить и приправить специями. Тщательно перемешать, легко натирая мясо маринадом. 4. Шашлык оставить мариноваться под гнётом в холодном месте на 6-8 часов. 5. Промаринованное мясо нанизать на шампуры, очищая его от клюквы и лука. Жарить на углях среднего жара до готовности.

Предлагаем также пару рецептов маринадов. Маринад для свинины из белого вина Ингредиенты (на 2 кг мяса): 500 мл белого сухого вина; 100 мл обычного уксуса; 7 луковиц среднего размера; 2 небольших лимона; 1 столовая ложка сахара; соль и молотый черный перец по вкусу. Приготовление: Мясо отделите от сала, после чего нарежьте небольшими кусочками одинакового размера. Лук нарежьте кольцами средней толщины, а лимон — дольками. Подготовленные ингредиенты выложите в эмалированную емкость, добавьте сахар, соль и черный перец, влейте уксус и вино, тщательно все перемешайте, накройте крышкой, поместите сверху небольшой груз и оставьте в прохладном месте на 6 часов. После этого мясо плотно насадите на шампуры, чередуя с салом, луком и дольками лимона, и жарьте над углями.

Простой кефирный маринад Ингредиенты (на 1 кг мяса): 1 стакан кефира; 3 небольших луковицы; соль и молотый белый перец по вкусу. Приготовление: Смешайте кефир с солью и молотым перцем. Лук очистите, нарежьте тонкими полукольцами. Мясо вымойте, нарежьте порционными кусками перемешайте с луком и залейте маринадом. Поместите в холодильник. Шашлык можно готовить через 5-6 часов.

Очень жаль, что пока в продажу не поступили наклейки, определяющие свежесть сырого мяса, в сезон шашлыков и выездов на природу они бы очень пригодились хозяйкам. Надеемся, что это умное изобретение дойдет до наших прилавков хотя бы в следующем летнем сезоне. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!