12 блюд из курицы. Любимые рецепты читателей АиФ-Алтай

Готовить из курицы довольно легко, а блюда из нее получаются изысканными и диетическими. Читатели АиФ-Алтай представили свои любимые рецепты блюд из курицы. Наверняка, многие из них покажутся вам интересными.

Рецепт Ники Григорян

Чкмерули из курицы

Это блюдо грузинской кухни. Моя семья его очень любит, оно помогает нам быть в прекрасной форме, ведь в нем очень мало калорий.

Ингредиенты:

Листья кинзы (кориандра) -30 гКурица — 500 гЧеснок — 6 зубчиковПетрушка — 30 гСливки — 500 млХмели-сунели — 5 гВода — 200 млСоль по вкусуПерец черный молотый — по вкусуРастительное масло — 1 столовая ложка

Технология приготовления:

Срезаем с курицы лишнюю кожу, жир и гузку. Разрезаем курицу в длину пополам. Разрезаем на четверти. Две четверти отбиваем и натираем солью. Перчим. Смазываем растительным маслом.

Готовим соус. Очищаем и нарезаем чеснок. Выкладываем в миску. Измельчаем зелень петрушки и кинзы. Добавляем к чесноку. Вливаем сливки. Перчим, солим. Перемешиваем. Вливаем немного воды. Перемешиваем. Добавляем хмели-сунели с мятой и хмели-сунели с кориандром. Перемешиваем.

Выкладываем курицу на разогретую сковороду. Обжариваем с двух сторон до полуготовности. Перекладываем курицу в форму для запекания. Поливаем соусом. Ставим в духовку 185 С на 20-25 минут. Подаем к столу. Приятного аппетита!

Рецепт Оксаны Кулешовой

Если под рукой нет духовки, но есть микроволновка, можно приготовить много вкусного и полезного. К примеру, вы можете сделать замечательный и диетический ужин — курицу с рисом в микроволновке. Блюдо получается очень вкусным!

Технология приготовления: Замочите в холодной воде рис, затем добавьте к нему порезанные овощи, сливочное масло и курицу со специями. Залейте все бульоном и готовьте в микроволновке, примерно 25 минут. Удачи!

Рецепт Галины Пастуховой

Курица в мультиварке в сметанном соусе

Я брала молодого цыпленка, чтобы не было слишком жирно. Вам тоже советую обрезать жир или даже кожу, если курица слишком жирная.

Ингредиенты:

700 г курицы (половина курицы, можно ножки или окорочка) 1 луковицасоль, перец1 пучок петрушки3-4 зубчика чеснока4 ст.л. сметаны

Способ приготовления:

Курицу нарезать небольшими кусками. Лишний жир срезать. Лук очистить и нарезать полукольцами. Выложить на дно мультиварки лук. Положить сверху кусочки курицы. Посолить и приправить перцем. Поставить в режим «Выпечка» или «Жарка» на 40 минут. Пару раз перемешать за это время. Тем временем нарезать мелко петрушку. Выдавить чеснок. Перемешать чеснок и петрушку со сметаной. Через 40 минут открыть крышку. Добавить сметану с чесноком и петрушкой, перемешать. Поставить на 10 минут на «Тушение». Приятного аппетита!

Рецепт Ольги Леоненко

Вечером, когда я прихожу домой после работы, очень хочется кушать. Поэтому я для себя решила эту проблему следующим образом — я варю куриную грудку (граммов 100) и готовлю овощной салат из огурца и белокачанной капусты. Этот ужин вас не только насытит, но поможет похудеть!

Такого же правила придерживается Галина Павлова . Вот, что она написала: «Отварное мясо курицы и овощной салат — это прекрасный легкий вечерний прием пищи! Употребляю за 4 часа до сна и в течение дня 2 литра воды».

Рецепт Вячеслава Кондакова

Я готовлю самый популярный салат нашего времени — «Цезарь»! Он легкий и невероятно вкусный!

Ингредиенты:

Куриная грудка — 200 гр. ;сливочное масло — 30 гр. ;белый батон — 200 гр. ;салат;помидоры — 2 шт. ;пармезан или другой сыр — 50 гр. ;чеснок;приправа для курицы;соус «Цезарь».

Технология приготовления:

Растопите сливочное масло, добавьте в сковороду раздавленный зубок чеснока. Поджарьте до готовности порезанную приправленную курицу. Выложите на салфетку для удаления излишков масла. Порежьте кубиками и поджарьте до румянца хлебные гренки в том же масле со свежим зубком чеснока. Выложите на салфетку. «Застелите» широкую плоскую тарелку порванными вручную листьями салата. Выложите филе курицы, кубики помидоров. Щедро заправьте готовым соусом, посыпьте мелко натертым сыром, украсьте хлебными гренками.

Рецепт Виолетты Каминскайте

«Нежное филе»

Технология приготовления:

Берем филе курицы «Алтайского бройлера», нарезаем его на квадратные кусочки. Потом нужно обвалять кусочки в сухарях и слегка обжарить на сковороде. Потом залить все это сливками и тушить минут 15. Угощайтесь!

Рецепт Виктории Шавковой

Куриные рулетики с плавленым сыром

Ингредиенты:

Куриное филеПлавленый сырСметанаМайонезМолокоСоль, перец

Технология приготовления:

Отбиваем куриные филе. Нарезаем пластинками плавленый сыр. Заворачиваем сыр в филе в рулетики. Закрепляем ниткой, чтобы не разошлись. Слегка обжариваем на сковороде. Готовим соус — сметана, майонез и молоко. Все смешиваем в тарелке. Заливаем соусом блюда и тушим еще 10 минут. Вкусные и полезные рулетики готовы!

Рубленные куриные котлеты с сыром. Это очень диетические и вкусные котлеты, они станут вашим идеальным обедом.

Ингредиенты:

Куриное филеСыр твердыйЯйцоМукаЗеленьСоль, перец

Технология приготовления:

Нарезать курицу мелко кубиками. Нарезать сыр кубиками. Нарезать мелко зелень. Соединить курицу, сыр, зелень, посолить и поперчить по вкусу. Добавить в полученную массу одно яйцо. Сформировать котлетки, обвалять в муке. Запечь в духовке до готовности.

Прелесть куриного мяса в том, что оно очень вкусное и легкое, быстро говорится, а сам процесс под силу даже неопытным хозяйкам. Особенно вкусно приготовление курицы в духовке. Тогда мясо вбирает в себя все ароматы специй, становится сочным и нежным. А хрустящая корочка с аппетитным золотистым цветом возбуждает аппетит даже у сытого человека. В общем, если вы приготовите куриное филе, запеченное в сливках на обычный ужин ил на праздничный стол, ваши близкие скажут вам только «спасибо», ведь они получат только удовольствие от вкушения данного ароматного блюда.

Традиционно холодец готовят из свинины. Но из курицы он получится не только вкусным, а еще и малокалорийным. А если добавить в холодец овощи, к примеру, морковь, он будет еще и радовать глаз!

Самый универсальный ужин. Муж ни за что не догадается, что куриная грудка не жареная, а запеченная с соевым соусом и специями. Он с удовольствием поест ее с запеченной картошкой, а я — со свежим огурцом.

Технология приготовления: Куриную грудку обмыть, посолить, добавить специи по вкусу (у меня прованские травы, смесь перцев), соевый соус, немного чеснока. Немного помариновать и положить в пакет для запекания, туда же положить картофель (перед этим его тоже обмакнуть в маринад).

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