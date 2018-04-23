В Приморье выявили недоплату московской фирмой более 61 млн рублей таможенных платежей

Находкинская таможня в Приморском крае выявила, что московская фирма недоплатила в бюджет 61,6 млн рублей таможенных платежей. Компания в течение двух лет ввозила из Китая и Вьетнама сухие овощи, специи и приправы, при этом намеренно занижала их стоимость. Об этом сообщается на сайте ФТС Дальневосточного таможенного управления.

52 партии сухих овощей, специй и приправ весом более 1 тысячи тонн были ввезены в Россию через порт Восточный . Как выяснила Находкинская таможня, организация закупала за границей сушеные паприку, чеснок, морковь, лук, чёрный перец и томатный порошок по ценам значительно выше, чем указывала в таможенных декларациях. Занижение цены повлияло на недобор таможенных платежей.

Находкинская таможня по данным правонарушениям возбудила 52 административных дела по статье «Заявление недостоверных сведений» (ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ). Суд уже рассмотрел 37 дел. Во всех случаях компания признана виновной в занижении таможенной стоимости. Ей назначили штраф в сумме 23,3 млн рублей.

Справка. В соответствии с ч. 2 ст. 16.2 КоАП России в отношении юридических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа от одной второй до двукратной суммы подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов с возможной конфискацией товаров.