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Луковый рулет с курицей: оригинальное блюдо из простейших продуктов
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Луковый рулет с курицей: оригинальное блюдо из простейших продуктов 

7dach.ru 2 часа назад
Фото: 7dach.ru
Необычный рулет из лука и курицы — выглядит как настоящий шашлык. Если погода не позволяет устроить пикник в ближайшем лесопарке или на даче, приготовьте это блюдо. Не пожалеете!
Луковый рулет с курицей/Фото: Сидорина Дарья/BurdaMedia
Понадобится:
1 курица,
2 ст. ложки томатного соуса,
соль по вкусу,
растительное масло для жарки.
Для рулета:
1 стакан муки,
0,5 стакана кипятка,
500 г лука,
соль по вкусу.
Приготовление:
Лук нашинковать (2 луковицы оставить). В сотейник вылить масло и положить лук. Обжарить до мягкости. Лук вынуть, масло отцедить.
Курицу порезать на куски, посолить. В сотейник налить новое масло и выложить в один слой кусочки курицы. Подрумянить их с двух сторон.
2 луковицы мелко порезать, добавить к курице, огонь убавить, влить немного воды, перемешать, закрыть крышкой и тушить до готовности. Курицу достать из сотейника.
Приготовить луковый рулет: 0,5 стакана муки, соль и кипяток соединить и перемешать. Когда масса остынет, всыпать остальную муку и замесить тесто. Раскатать, выложить на него жареный лук и скатать рулет. Порезать его на кусочки толщиной 2 см.
В сотейник, где тушилась курица, положить луковый рулет, добавить томатный соус и тушить 10 минут. Подавать на стол с курицей и образовавшейся подливкой.
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