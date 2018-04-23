Луковый рулет с курицей: оригинальное блюдо из простейших продуктов

Необычный рулет из лука и курицы — выглядит как настоящий шашлык. Если погода не позволяет устроить пикник в ближайшем лесопарке или на даче, приготовьте это блюдо. Не пожалеете!

Луковый рулет с курицей/Фото: Сидорина Дарья/BurdaMedia

Понадобится:

1 курица,

2 ст. ложки томатного соуса,

соль по вкусу,

растительное масло для жарки.

Для рулета:

1 стакан муки,

0,5 стакана кипятка,

500 г лука,

соль по вкусу.

Приготовление:

Лук нашинковать (2 луковицы оставить). В сотейник вылить масло и положить лук. Обжарить до мягкости. Лук вынуть, масло отцедить.

Курицу порезать на куски, посолить. В сотейник налить новое масло и выложить в один слой кусочки курицы. Подрумянить их с двух сторон.

2 луковицы мелко порезать, добавить к курице, огонь убавить, влить немного воды, перемешать, закрыть крышкой и тушить до готовности. Курицу достать из сотейника.

Приготовить луковый рулет: 0,5 стакана муки, соль и кипяток соединить и перемешать. Когда масса остынет, всыпать остальную муку и замесить тесто. Раскатать, выложить на него жареный лук и скатать рулет. Порезать его на кусочки толщиной 2 см.

В сотейник, где тушилась курица, положить луковый рулет, добавить томатный соус и тушить 10 минут. Подавать на стол с курицей и образовавшейся подливкой.