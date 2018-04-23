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Вологжанин пытался украсть в магазине масло и сладости
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Вологжанин пытался украсть в магазине масло и сладости 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
34-летний вологжанин попался на магазинной краже. Он пытался пронести мимо кассы две упаковки сливочного масла и две шоколадки.
Странного покупателя заметили продавцы супермаркета на Конева, которые нажали «тревожную кнопку». На место происшествия прибыли сотрудники вневедомственной охраны, которые в это время патрулировали пятый микрорайон. Мужчину задержали, а у него под курткой нашли украденный товар.
Как оказалось, воришка не впервые промышляет таким образом. Ранее он много раз привлекался за подобные правонарушения к административной ответственности. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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