Как прошёл второй фитнес-завтрак от The Challenger и рестомаркета «ОбедБуфет»

Следуя правилу, что день нужно начинать исключительно с полезного завтрака, в начале встречи команда «ОбедБуфет» предложила гостям несколько блюд из меню рестомаркета — мацони с мёдом и орехами, овощи-крудите и полезные печенья на основе сухофруктов без содержания сахара.

Этим утром с нами снова была Екатерина Дар — специалист по фейсфитнесу, актриса и тренер курса «PRO Лицо». Она показала несколько несложных упражнений, которые помогут всегда оставаться молодой и красивой: «Чтобы заниматься фейсфитнесом, не требуется дополнительное оборудование. Нужно всего лишь правильно выполнять упражнения, которые мы и так делаем каждый день: улыбки, ужимки, подмигивания. Всего через несколько занятий вы заметите значительные изменения без хирургического вмешательства и использования дорогущих косметических средств». Вторым спикером фитнес-завтрака стал основатель веганского бренд Vaurva Курбан, который поделился с гостями своей впечатляющей историей: восемь лет назад он ушёл с должности шеф-повара в стейк-хаусе, отказался от продуктов животного происхождения и похудел с тех пор почти на 40 килограммов. «Животные продукты отбирают у нас энергию, в то время как продукты растительного происхождения — органические злаки, фрукты, овощи — помогают быть максимально активным и реализовывать свой творческий потенциал», — объяснил Курбан. Основатель Vaurva также научил готовить энергетический завтрак — смузи на основе бананов, ягод, мюсли, орехов и овсяного молока. Статьи по теме В рестомаркете «ОбедБуфет» прошёл фитнес-завтрак от The Challenger В рестомаркете «ОбедБуфет» пройдёт второй фитнес-завтрак от The Challenger 5 эффективных упражнений против морщин Проект DuckIT стал первым финалистом стритфуд-премии Streaters 2018

Запись «Как прошёл второй фитнес-завтрак от The Challenger и рестомаркета „ОбедБуфет“» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.