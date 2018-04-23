«Foodбол. Традиции. Рецепты. Стритфуд»

Чемпионат мира по футболу — 2018 вызвал в том числе и целую волну гастрономических идей и начинаний, связанных либо с футболом, либо с городами-участниками чемпионата.

Книга «Foodбол. Традиции. Рецепты. Стритфуд», которая выходит в издательстве «Бомбора», — один из таких примеров. Это собрание традиционных и современных, но основанных на традиции рецептов из 11 городов, где будут проходить матчи, от Калининграда до Казани и Ростова-на-Дону. Ими делятся повара и рестораторы, а также просто неравнодушные к еде люди.

Питерские пышки и татарские пироги, сочинские томленые рапаны и екатеринбургские пельмени, самарские караси в сметане и мордовский рыбник — то, что должны обязательно попробовать болельщики и что, по идее, должно быть обязательно в меню любого приличного заведения в каждом из городов.

Вот три рецепта из книги: волгоградский арбузный мед нардек, ростовский томленый толстолобик и калининградская строганина из пеламиды.

Толстолобик, томленный с кореньями

Так готовит толстолобика Олег Кучков, основатель ресторана «Пироги Кучкова» в Ростове-на-Дону. Он рекомендует использовать для смягчения характерного рыбьего запаха большое количество кореньев, лука и специй, а также огуречный рассол — полстакана на литр воды.

Толстолобик, томленный с кореньями

Рецепт взят из книги «FOODБОЛ. Традиции. Рецепты. Стритфуд. Кулинарное путешествие по 11 футбольным столицам России. Смотри и пробуй!».

Олег Кучков, основатель, ресторан «Пироги Кучкова»:

«Толстолобик — речная рыба семейства карповых. Приготовленный с кореньями, получается необыкновенно нежным, вкусным и ароматным. Любая рыба обладает специфическим запахом. Для смягчения этого запаха при приготовлении рыбы в русской кухне издавна использовали большое количество кореньев, лука и специй, очень часто в готовящуюся рыбу добавляли и огуречный рассол (на 1 л воды 1/2 стакана рассола).»

Строганина из пеламиды

Этим типичным калининградским рецептом поделился Александр Исаев , автор идеи и организатор фестиваля Kaliningrad Street Food.

Строганина из пеламиды

Рецепт взят из книги «FOODБОЛ. Традиции. Рецепты. Стритфуд. Кулинарное путешествие по 11 футбольным столицам России. Смотри и пробуй!».

Александр Исаев, автор идеи и организатор Международного фестиваля стритфуда в Калининграде:

«Мы живем в ближайшем к Европе регионе России. Калининград — это история переселения людей со всего Советского союза, поэтому сегодня это прежде всего космополитичный и мультикультурный город. Неудивительно, что именно здесь был проведен первый в стране Международный фестиваль стритфуда. Конечно, нам важно готовить из продуктов Балтийского моря, именно они нас и объединяют. Наш фестиваль как витрина российских регионов с многообразием кухонь, превратилась в площадку общения европейских и российских стритфудеров. Вот, строганина из пеламиды — один из главных калининградских специалитетов. В самом Калининграде многие уверены, что это блюдо из родственницы скумбрии широко распространено по всей стране. А про появление в городе рассказывают так: рецепт привезли моряки рыболовецких кораблей, который делали закуску для себя из того, что было под рукой, из выловленной в Атлантике и замороженной рыбы.»

Арбузный мед О нардеке, арбузном меде, рассказывает Эдуард Панин, президент Ассоциации клубов, ресторанов,

баров и кафе Волгограда:

«Середину лета в Волгоградской области можно определить по появляющимся арбузным развалам. Сладкую ягоду любят все, а слава про волгоградские арбузы простирается далеко за пределы региона. Нардек — арбузный мед — известен еще со времен императрицы Елизаветы. В те времена его готовили методом упаривания в открытых летних печках, или саманах. Наибольшее распространение производство арбузного меда получило в Царицыне (современный Волгоград), Сарепте, а также в Нижнем Поволжье и на Дону. На основе нардека производился сарептский пряник. Современный рецепт практически не отличается от старинного способа, разве что на приготовление меда стало уходить немного меньше времени. Мед из арбузов сохраняет в себе все полезные вещества, содержащиеся в свежем арбузе».

Арбузный мед (нардек)

Рецепт взят из книги «FOODБОЛ. Традиции. Рецепты. Стритфуд. Кулинарное путешествие по 11 футбольным столицам России. Смотри и пробуй!».

Эдуард Панин, президент «Ассоциации клубов, ресторанов, баров и кафе Волгограда»:

«Середину лета в Волгоградской области можно определить по появляющимся арбузным развалам. Сладкую ягоду любят все, а слава про волгоградские арбузы простирается далеко за пределы региона. Нардек — арбузный мед — известен еще со времен императрицы Елизаветы. В те времена его готовили методом упаривания в открытых, летних печках или саманах. Наибольшее распространение производство арбузного меда получило в Царицыне (современный Волгоград), Сарепте, а также в Нижнем Поволжье и на Дону. На основе нардека производился сарептский пряник. Современный рецепт практически не отличается от старинного способа, разве что на приготовление меда стало уходить немного меньше времени. Мед из арбузов сохраняет в себе все полезные вещества, содержащиеся в свежем арбузе. Сегодня современные шеф-повара изобретают разнообразные блюда с использованием арбуза, хотя это самостоятельный сезонный продукт и отличный антидепрессант! Всегда жду это время, когда можно купить на рынке пару спелых арбузов. Разрезая их, слышишь этот характерный звук лопающейся корки спелого арбуза, сочная хрустящая мякоть радует глаз своим ярким красным цветом, а вкусовые рецепторы взрывает этот «сахарный» вкус. В эти дни по дому разносится арбузный аромат свежести — каждый хочет наесться арбузами до следующего лета, с запасом.»