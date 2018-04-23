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На «Ценопаде» в Раменском самыми популярными товарами стали фрукты, овощи и рыба
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На «Ценопаде» в Раменском самыми популярными товарами стали фрукты, овощи и рыба 

РИАМО 42 минуты назад
Фото: РИАМО
В минувшие выходные в Раменском районе Подмосковья прошла социальная ярмарка «Ценопад», больше всего посетителей интересовали фрукты, овощи, картофель и рыба, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
На социальной ярмарке «Ценопад» в Раменском производители представили более 30 наименований продукции, на которую распространялась дополнительная скидка до 70%. На этот раз «ценопадными» стали: картофель, морковь, лук, свежая зелень, несколько видов сыра, рыба (сазан, карп, минтай, молоки лосося), карамель с джемом, травяные чаи, сельдь консервированная, красная икра, фрукты (мандарины, груши, яблоки), сухофрукты (курага, инжир, чернослив), колбаса, хлебобулочные изделия, ряд консервированной продукции, мед, подсолнечное масло, а также ряд саженцев.
«Наибольшей спросом у жителей Раменского на «Ценопаде» пользовались овощи и фрукты — за два дня продано 580 килограммов, на втором месте по популярности картофель — продано 342 килограмма и рыба (мороженая, живая, копченая) — продано 337 килограммов. Также не менее популярны были сухофрукты, мед и хлебобулочные изделия, молочная и колбасная продукция», — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
По его словам, ярмарки пользуются большим интересом у гостей и жителей региона. Помимо торговли на ярмарке в Раменском, где было организовано 45 торговых мест, для гостей были организованы точки общественного питания.
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